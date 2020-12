OM : Quel onze face à Monaco sans Payet (ni Amavi?) ?

L’OM va pouvoir se tester en Ligue 1 ce samedi après son élimination des Coupes Européennes ce mercredi. les marseillais vont se frotter à l’AS Monaco, quel onze pourrait aligner André Villas-Boas pour cette rencontre ?

Avant la reception de l’AS Monaco ce samedi dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (17h au stade Vélodrome), André Villas-Boas doit faire avec un voire plusieurs absents. Dimitri Payet est suspendu pour ce match après avoir pris un carton jaune qui a fait sauter son sursis, de plus Jordan Amavi (mollet) et Nemanja Radonjic (reprise) restent (très) incertains pour ce match. Sans son meneur de jeu, AVB va devoir revoir son système, un 4-4-2 avec Thauvin en pointe ou une 4-3-3 avec le jeune Henrique ou Germain à gauche sont envisageables…

Cuissance, Sanson ou les deux ?

Mandanda sera titulaire dans les buts ce samedi. La défense devrait être composée de la charnière Alvaro / Caleta Car, les deux japonais Sakai et Nagatomo devraient occuper les côtés. Rongier devrait faire son retour au milieu avec Kamara. Reste ensuite à savoir qui de Sanson et Cuisance occupera la dernière place. En attaque, Thauvin et Benedetto seront vraisemblablement dans le onze de départ, la dernière place pourrait se jouer en Luis Henrique, Germain ou un milieu de terrain selon l’option tactique choisie…

Un onze en 4-2-3-1

Mandanda

Sakai Alvaro (ou Balerdi) Caleta Car Nagatomo

Kamara Rongier

Thauvin Sanson (ou Cuisance) Henrique (ou Germain)

Benedetto

Un onze en 4-4-2

Mandanda

Sakai Alvaro (ou Balerdi) Caleta Car Nagatomo

Rongier Kamara Sanson

CuisanceThauvin Benedetto