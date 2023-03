OM : Quel onze face à Montpellier?

Ce vendredi à 21h, l’Olympique de Marseille va affronter Montpellier à domicile dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Lors du dernier match de championnat, l’OM a pris les 3 points à Reims et s’est un peu plus assis sur sa seconde place avec deux points d’avance sur le RC Lens. Ce vendredi, les Marseillais recevront le MHSC au Vélodrome. Igor Tudor devrait pouvoir compter sur tous ses joueurs, sauf Azzedine Ounahi qui s’est blessé avec la sélection.

Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Samuel Gigot devrait être aligné en défense centrale alors que Léonardo Balerdi est suspendu pour encore 1 match suite à son exclusion face à Strasbourg. Sead Kolasinac s’est blessé face à Strasbourg mais pourrait être de retour pour cette rencontre. Le coach Igor Tudor en parlera certainement en conférence de presse. Il pourrait être aligné à gauche avec Mbemba à droite. Clauss devrait tenir sa place de piston droit, tandis qu’à gauche c’est Tavares qui sera certainement titularisé. Au milieu de terrain, Rongier et Veretout devraient tenir leurs places pendant que Guendouzi pourrait être sur le banc. En attaque, Sanchez devrait être accompagné de Malinovskyi et Under.

Lopez

Mbemba Gigot Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Under Malinovskyi

Sanchez

» Arrêtons de me dire que le Stade Vélodrome fait peur aux joueurs de l’OM. Il faut se mettre à la place d’un joueur qui s’apprête à rentrer sur le terrain. Je ne comprends pas ceux qui sont tétanisés. Le Stade Vélodrome est un atout supplémentaire et cela doit le rester plutôt que de devenir une défaillance. Est ce qu’on imagine les adversaires, lorsqu’ils rentrent dans ce stade, qu’ils entendent 65 000 supporters dans les tribunes ? Je ne peux pas concevoir que le Vélodrome paralyse les joueurs de l’OM. C’est inconcevable. Les joueurs qui été paralysés par la peur, ils faisaient trois matchs et ils ne jouaient plus jamais. Aujourd’hui, ce ne sont plus des joueurs qui font quelques matchs et qui disparaissent. Ils jouent toute la saison. Balerdi a pratiquement joué tous les matchs de championnat. Il ne devrait plus trembler. C’est la même chose pour Tavares. Alexis Sanchez, quand il joue au Vélodrome, il ne tremble pas. Je ne comprends pas pourquoi contre le Paris-Saint-Germain en Coupe de France, c’est le public qui a permis aux joueurs d’aller chercher la victoire et quelques matchs plus tard, le public devient un adversaire. Je n’arrive pas à le concevoir. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/03/2022)