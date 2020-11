OM : Quel onze face à Nantes ?

Après sa nouvelle désillusion face à Porto mercredi, l’OM va devoir conforter son bon classement en Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour la reception du FC Nantes samedi ?

Le coach olympien avait opéré quelques changements mercredi face à Porto en titularisant Germain, Balerdi et Luis Henrique. Le défenseur argentin a proposé un match contrasté avec une réelle agressivité mais une faute grossière qui plombe l’OM en seconde période. Germain a été plutôt intéressant lors de la première demi-heure avant de disparaitre, alors que Luis Henrique a eu du mal à exister dans cette rencontre. André Villas-Boas va-t-il modifier son milieu de terrain ? Relancer Payet ou Benedetto ?

Des changements au milieu ?

Steve Mandanda sera titulaire et capitaine demain. Il ne devrait pas y avoir de surprises sur les côtés, Sakai et Amavi n’ayant pas vraiment de concurrents. Quid de la charnière centrale, Caleta-Car va-t-il retrouver sa place ? L’international croate aura surement besoin de retrouver du rythme vu qu’il jouera forcément mardi prochain suite à la suspension de Balerdi en Ligue des Champions. Au milieu, Pape Gueye, Michael Cuisance voire même Kevin Strootman pourraient avoir du temps de jeu. Enfin en attaque, plusieurs incertitudes planent, Benedetto et Payet vont-ils faire leur retour ?

On vous propose deux onze en 4-2-3-1 avec Gueye dans un milieu à deux avec Kamara et un 4-4-2 utilisé face à Lorient ou Bordeaux avec Thauvin en attaque.

En 4-2-3-1

Mandanda

Sakai Alvaro (ou Balerdi) Caleta Car Amavi

Kamara Gueye (ou Strootman)

Thauvin Cuisance (ou Sanson) Payet

Benedetto (ou Germain)

En 4-4-2

Mandanda

Sakai Alvaro (ou Balerdi) Caleta Car Amavi

Rongier Kamara Gueye (ou Strootman)

Cuisance (ou Payet)

Thauvin Benedetto (ou Germain)