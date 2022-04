OM : Quel onze face à Nantes?

Demain soir à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit Nantes lors de la 33e journée de Ligue 1. Quelle équipe Jorge Sampaoli pourrait-il aligner face aux Canaris ?



Jorge Sampaoli disposera d’un groupe plutôt complet lors de ce match post-Calsico malgré quelques incertitudes. Pour les absences certaines à 100%, Balerdi (opéré de l’épaule) et Konrad (blessé) ne seront logiquement pas convoqués par le tacticien argentin pour ce match de mercredi soir. Alvaro est toujours mis de côté et sera donc logiquement absent.

Pour Milik, c’est toujours très incertain. Il y a deux nouvelles interrogations : Rongier et Ünder, tous deux sortis au Parc des Princes pour des problèmes physiques.

Comment palier les probables absences de Rongier et Ünder?

Pour les titulaires, Pau Lopez devrait conserver sa place dans les buts. Mandanda récupèrera certainement son poste lors des 1/2 finale de Conférence League face à Feyenoord. La défense alignée devrait quant à elle être reconduite avec notamment Luan Peres même si une possibilité existe pour que les deux seuls vrais latéraux de l’effectif : Kolasinac et Lirola, soient titulaires en l’absence de Rongier.

Au milieu de terrain Gerson-Guendouzi semblent être la bonne solution avec un Boubacar Kamara plus bas qui joue presque le rôle de troisième voire quatrième défenseur central à certains moment. Sauf surprise, Payet devrait être titularisé en attaque avec à ses côtés Harit et Gerson.

Pour un match face au 10e de Ligue 1, Sampaoli pourrait offrir un peu de temps de jeu à un Bamba Dieng qui en manque cruellement et qui aurait pu avoir une carte à jouer face au PSG ce dimanche. Il pourrait donc être positionner à gauche de l’attaque, potentiellement à la place d’un Gueye ou d’un Gerson sur la feuille de match.

Dieng titulaire ou sur le banc ?

Lopez

Lirola Saliba Caleta-Car Luan Peres (ou Kolasinac)

Kamara

Guendouzi Gerson (ou Gueye)

Harit Payet Dieng (ou Gerson)

Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à Mandanda en ce moment – Rolland Courbis

« Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à Mandanda en ce moment, et qu’il ne termine pas cette série avec le Classique… Compte tenu du professionnalisme de Steve, de ses prestations, remettre un Pau Lopez qui donne l’impression d’avoir baissé de niveau sur ses derniers matches. Effectivement, c’est un gardien qui sort jusqu’au rond central, mais sur ses dernières sorties, ce n’est pas tout à fait ça. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (17/04/2022)