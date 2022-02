OM : Quel onze face à Nice ? Le duo Bakambu Milik reconduit ?

Demain à 21h15 l’Olympique de Marseille se déplace à Nice dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Quel onze va proposer l’entraîneur Jorge Sampaoli ?

L’OM va affronter Nice ce mercredi, Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur un groupe fourni à l’exception de Boubacar Kamara suspendu pour ce match. Konrad de la Fuente pourrait lui faire son retour sur la feuille de match.

Les champions d’Afrique Gueye et Dieng seront-ils disponibles après avoir fêté leur sacre au Sénégal ? Nous en saurons plus lors de la conférence de presse du coach à 14h45 à suivre sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille.

Pau Lopez pourrait de nouveau être aligné même si Steve Mandanda aurait dû jouer le tour précédent. Le trio habituel en défense : Caleta Car, accompagné de Saliba et Peres devrait faire son retour après la rotation effectuée face à Angers. Leonardo Balerdi ou Alvaro voire Kolasinac devraient débuter sur le banc.

Au milieu, Rongier devrait être aligné dans son rôle hybride Guendouzi et Gerson. Cengiz Ünder sera logiquement titulaire sur le côté droit, Dimitri Payet devrait reculer d’un cran et retrouver son poste de meneur de jeu. Enfin, Milik, auteur d’un triplé face à Angers, devrait débuter en pointe, le côté gauche pourrait être donné à Cédric Bakambu.

Un 3-3-3-1 avec Milik en neuf ?

Lopez

Saliba Caleta-Car Peres Rongier Guendouzi GersonÜnder Payet Bakambu



Milik

Milik n’est pas encore à 100 %, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus — Sampaoli

En conférence de presse après la large victoire face à Angers vendredi soir, Jorge Sampaoli a fait le point sur le cas Milik.

« Quand Arek est à son niveau, on en bénéficie. On l’espérait. À la fin, il marque deux buts avec des services des ailiers, donc son rendement n’est pas lié au système à deux pointes, mais plutôt à son niveau personnel. Il n’est pas encore à 100 %, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus. (…) Toute l’équipe a été surprise lors des 15 premières minutes. Ne pas pouvoir défendre avec le ballon a généré de la difficulté. Quand on ne contrôle pas le jeu, on a ce genre de difficultés, a analysé l’Argentin. Kolasinac et Bakambu sont arrivés il y a peu et après une longue inactivité. On est obligés de faire des rotations, donc de les faire jouer sans qu’ils connaissent à 100% l’équipe et le système. Sur les 15 premières minutes, on a ressemblé à l’équipe du mois d’août. Par moments, on a été très déséquilibrés. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (04/02/2022)