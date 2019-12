OM : Quel onze face à Nîmes ?

L’OM reçoit Nîmes ce samedi soir au Stade Vélodrome dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Avec deux incertitudes importantes dans la composition du groupe olympien, quel onze pourrait proposer André Villas-Boas ?

André Villas-Boas doit faire sans Thauvin, toujours forfait à cause de sa cheville, ni Strootman suspendu pour ce dernier match de l’année. De plus, le coach olympien n’est pas certain de pouvoir compter sur Steve Mandanda, blessé à la cheville face à Metz, ni Benedetto toujours en délicatesse avec sa cuisse…



Yohann Pelé pourrait une nouvelle fois être titulaire si Steve Mandanda n’est pas à 100%. Devant lui, la charnière Alvaro – Caleta-Car sera vraisemblablement alignée, d’autant qu’en l’absence de Strootman, Kamara devrait repasser au milieu. Sakai et Amavi devrait prendre les couloirs de la défense. Au milieu, le duo en forme Rongier / Sanson devrait épauler Kamara. Enfin en attaque, Sarr devrait encore laisser Radonjic dans un rôle de supersub, Payet restant à droite et Bendetto en pointe si l’argentin est apte…

le onze probable de l’OM face à Nîmes

Pelé (ou Mandanda)

Sakai Alvaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson

Sarr Payet

Benedetto (ou Germain)