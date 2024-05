OM: quel onze face à Reims ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims ce mercredi pour jouer ce match décalé de la 32e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Éliminé en demi-finale de Ligue Europa par l’Atalanta Bergame ce jeudi (3-0), l’OM de Jean-Louis Gasset s’est imposé face à Lorient dimanche et peut se retrouver 6e de Ligue 1 à la différence de but devant Lens et Lyon en cas de victoire demain soir.

L’infirmerie marseillaise s’est vidé et le technicien français va pouvoir s’appuyer sur un groupe bien plus étoffé. Balerdi, suspendu face à Lorient, sera de retour. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Bilal Nadir est encore blessé.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Mbemba, Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son poste de titulaire à droite, tout comme Merlin à gauche. Kondogbia devrait lui aussi faire son retour dans le onze au milieu en compagnie de Veretout, Harit pourrait être titulaire en 10 avec Aubameyang et Ndiaye en attaque.

Un 3-5-2 aligné par Gasset ?

Lopez Mbemba Gigot BalerdiClauss Gueye Veretout Harit MerlinAubameyang Ndiaye

« À l’extérieur, on est souvent des chats, et au Vélodrome des tigres »

« C’est une grande déception et une incompréhension. À l’extérieur, on est souvent des chats, et au Vélodrome des tigres. Je pensais qu’on serait à la hauteur pour une demi-finale européenne, mais ce n’était pas le cas », a constaté Gasset au micro de Canal + après la rencontre.

