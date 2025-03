OM : Quel onze face à Reims ?

L’OM doit se relancer après deux défaites de rang face à Lens puis au PSG avant la trêve internationale. Ce déplacement face à Reims est une occasion de lancer une nouvelle série de victoire… Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match ?

Pour ce match à Reims, Roberto De Zerbi devra se passer de Moumbagna, surement d’Amir Murillo touché à la cuisse, mais aussi d’Amine Harit et surtout de Pierre-Emile Højbjerg. Par contre, Bennacer, forfait face au PSG, et Rabiot, blessé avec l’Equipe de France, devraient être disponibles et donc dans le onze.

Ramos titulaire ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Kondogbia et de Balerdi. La troisième place devrait être donnée à Felipe Ramos. Quentin Merlin est en balance avec Dedic pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Rongier devrait accompagner Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait connaître une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable face à Reims :

Le onze de départ Probable : Rulli – Ramos, Balerdi, Kondogbia, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Rongier, Bennacer – Rabiot – Greenwood, Gouiri