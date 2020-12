OM : Quel onze face à Rennes ?

L’OM s’est imposé face à Monaco samedi dernier et va devoir confirmer face à Rennes ce mercredi. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

André Villas-Boas devra faire sans Morgan Sanson (blessé) ni Duje Caleta Car (suspendu) pour ce déplacement à Rennes. Par contre, le coach olympien pourra compter sur le retour de Dimitri Payet, qui était suspendu face à Monaco, mais aussi Jordan Amavi et Nemanja Radonjic de retour de blessure. Un test doit être fait aujourd’hui pour déterminer si l’ancien niçois pourra tenir sa place dans le couloir gauche, si ce n’est pas le cas Yuto Nagatomo sera de nouveau titularisé…

#VillasBoas : « SAnson va faire une IRM, mais il devrait manquer 2 à 3 semaines… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 14, 2020





Payet à gauche ou en meneur de jeu ?

Mandanda devrait avoir devant lui une charnière composée d’Alvaro et Balerdi, Sakai devrait jouer à droite, Amavi à gauche s’il est apte. Au milieu, Kamara et Rongier devraient être accompagnés par Pape Gueye ou Michael Cuisance. En attaque, le trio Payet, Benedetto et Thauvin devrait être aligné, reste à savoir dans quel système…

Un OM en 4-3-3

Mandanda

Sakai Alvaro Balerdi Amavi (ou Nagatomo)

Rongier Kamara Gueye (ou Cuisance)

Thauvin Benedetto Payet

Un onze en 4-4-2

Mandanda

Sakai Alvaro Balerdi Amavi (ou Nagatomo)

Rongier Kamara Gueye (ou Cuisance)

PayetThauvin Benedetto