OM: Quel onze face à Strasbourg ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Strasbourg ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier va être opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Ounahi est de retour de blessure. Gigot est suspendu pour ce match.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Balerdi devrait être aligné en défense à la suite de la suspension de Gigot aux côtés d’Mbemba, Clauss et Lodi devraient être disponibles malgré leur retour tardif de selection. Veretout devrait être titulaire au milieu avec Kondogbia. Devant, Harit pourrait être titulaire dans l’axe, Aubameyang devrait être aligné en pointe, Ndiaye devrait retrouver le côté droit de l’attaque marseillaise tandis que la dernière place se jouera probablement entre Sarr et Correa !

4-2-3-1 avec le retour d’Aubameyang ?

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Kondogbia Veretout

Harit

Sarr Aubameyang Ndiaye (ou Correa)

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Gattuso attend des recrues !



En conférence de presse d’avant match, Gennaro Gattuso a évoqué la situation de l’OM. « Comme nous, beaucoup d’équipes ont des joueurs qui jouent beaucoup de matchs, on doit l’accepter.Mais on va jouer contre Strasbourg, une équipe très jeune, avec beaucoup de talents offensifs, entraînée par un coach qui est un grand champion. On va dans un stade qui est réputé difficile. C’est une équipe qui va vouloir faire un résultat, il faudra un grand Marseille. On a bien préparé le match, les joueurs qui sont revenus sont revenus dans de bonnes conditions. Demain on doit faire un grand match pour inverser la situation et retrouver notre place au classement. Pas de panique, pas de frénésie, mais du caractère et lucidité. Travailler sur les détails qui font la différence. »