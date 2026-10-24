L’OM reçoit Le Havre dimanche 25 octobre à 17 h 15 au Vélodrome, trois jours après sa défaite à Graz. Bruno Genesio avait largement fait tourner en Ligue Europa : plusieurs titulaires habituels peuvent retrouver le onze, mais cette projection reste à confirmer par le groupe puis par la feuille de match officielle.

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Une défense remaniée après la rotation européenne

Le dernier onze officiel de l’OM↗ avait permis à Kelyann Bezahaf, Bamo Meïté et Ulisses Garcia de débuter à Graz. Face au HAC, la logique du championnat peut conduire Genesio à réinstaller Timothy Weah à droite, CJ Egan-Riley dans l’axe et Emerson sur le côté gauche. Nayef Aguerd, titulaire en Autriche, conserverait sa place pour former la charnière avec Egan-Riley devant Jeffrey de Lange. Ce scénario ne vaut pas annonce du staff. Le groupe pour la rencontre n’est pas encore intégré à cette projection et une présence parmi les convoqués ne garantirait de toute façon pas une titularisation. La dernière composition officielle sert surtout de point de départ pour mesurer les changements possibles après la rotation.

Nnadi et Kamissoko, la continuité du succès à Angers

Dans l’entrejeu, Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko représentent l’option de continuité la plus prudente. Les deux jeunes avaient débuté lors de la victoire 5-2 à Angers avant d’être séparés à Graz, où Geoffrey Kondogbia accompagnait Kamissoko. Pierre-Emile Højbjerg reste une possibilité dans le groupe, mais sa disponibilité n’est pas présentée ici comme confirmée et encore moins comme une titularisation acquise. Le choix du milieu donnera une indication sur la volonté de Genesio de stabiliser une équipe type. Après la prestation européenne, l’entraîneur peut privilégier les joueurs qui avaient donné davantage de rythme en championnat, tout en gardant des solutions expérimentées sur le banc.

Harit, Abdelli et Paixão derrière Gouiri

Devant, Amine Harit et Himad Abdelli peuvent retrouver une place dès le coup d’envoi après avoir commencé sur le banc en Autriche. Igor Paixão reste envisagé à gauche malgré une période moins tranchante, avec Amine Gouiri dans l’axe. Keyliane Abdallah offre une autre option sur un côté, tandis qu’Angel Gomes et Neal Maupay, tous deux remplacés à la pause à Graz, paraissent moins proches d’une titularisation dans cette projection. Cette hypothèse s’inscrit dans la volonté de resserrer les rangs après la Ligue Europa↗. Le contexte reste celui d’un match de championnat à domicile face à une équipe havraise attendue dans un bloc compact, ce qui peut aussi pousser le staff à conserver un profil capable d’attaquer la profondeur.

Le onze probable de l’OM face au HAC

Projection FCM — 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Nnadi – Kamissoko

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri

Le coup d’envoi d’OM–Le Havre reste fixé à 17 h 15, comme détaillé dans la programmation confirmée de la rencontre↗. Cette composition est une projection éditoriale FCM établie à J−1 ; elle devra être confrontée aux dernières informations d’effectif puis au onze officiel annoncé avant le match.