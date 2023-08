OM : Quel onze face au Panathinaïkós demain ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce samedi contre Reims (2-1) mais va devoir surtout éliminer le Panathinaïkós ce mardi. Après la contre performance lors du match aller, Marcelino pourrait procéder à quelques changements…

Le calendrier de l’OM est chargé lors de ce mois d’août. Gagner avec deux buts d’écart, ce sera l’objectif des hommes de Marcelino ce mardi contre le Panathinaïkós. Pau Lopez sera titulaire dans les buts, les latéraux Clauss et Lodi ne devraient pas non plus bouger, tout comme Gigot dans l’axe. Balerdi devrait faire son retour après son match de suspension purgé face à Reims en Ligue 1.

Au milieu, Kondogbia est suspendu suite à son carton rouge du match aller, Guendouzi pourrait le remplacer sauf si Marcelino insiste avec Veretout et dans ce cas le duo de la saison dernière avec Rongier serait reconstitué. Sur les côtés, Sarr devrait retrouver le onze côté droit d’autant que le jeune Mughe a reçu un coup sur la cheville samedi, Harit pourrait fêter sa première titularisation à gauche. Devant, Vitinha pourrait débuter, reste à savoir si Aubameyang l’accompagnera sur le front de l’attaque.

Le onze probable face au Panathinaïkós

Lopez

Clauss Balerdi Gigot Lodi

Sarr, Guendouzi (ou Veretout), Rongier Harit

Aubameyang Vitinha

Rongier : « La concurrence c’est normal à l’OM »

Il serait donc possible de voir le retour de Rongier dans le onze de départ lui qui se retrouve fac à une forte concurrence cette année. Mais, ça n’a pas l’air d’impressionner l’ancien Nantais : « Dans le foot de haut niveau, on est tout le temps remis en question. C’est la concurrence, c’est normal surtout dans un club comme l’OM. On doit respecter les décisions, si le coach ne m’a pas mis titulaire lors du dernier match. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, je n’ai pas peur, » avait ainsi indiqué le joueur français avant le match de l’OM face à Reims.