OM: Quel onze face au PAOK ?

Demain soir, l’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour affronter le PAOK dans le cadre du quart de finale retour de Conference League. Quel onze va décider d’aligner le coach Jorge Sampaoli ?

Jorge Sampaoli va devoir faire avec de nombreux absents pour ce match retour face au PAOK. Si Arek Milik devrait faire son retour, plusieurs éléments vont manquer à l’appel. Gerson, Kamara et Dieng sont suspendus, Léo Balerdi (opéré de l’épaule), Alvaro (sur le départ) et Konrad (blessé) sont absents. De plus, Luis Henrique n’est pas qualifié pour cette compétition. Il reste une petite incertitude concernant Bakambu mais Caleta Car devrait être disponible…

Steve Mandanda sera aligné dans les buts comme l’a expliqué Sampaoli dimanche après la victoire face au MHSC, devant lui la défense devrait être composée de Saliba et Caleta Car. Quid du 3e homme, Luan Peres, auteur d’un bon match dimanche, va-t-il faire son retour ? Sampaoli pourrait aligner une défense à 4 avec Lirola et Kolasinac sur les côtés. Rongier devrait hériter du rôle de six avec à ses côtés Guendouzi et Gueye. Quid de l’attaque ? Payet pourrait être directement titularisé en faux neuf, sauf si Milik est apte à démarrer, Under et Harit pourraient prendre les côtés…

Un 4-3-3 avec Payet en faux neuf ?

Mandanda

Lirola Saliba Caleta-Car Kolasinac

Guendouzi Rongier GueyeUnder Payet Harit

Je pense qu’on va s’en sortir — Under

« Nous sommes en forme, nous sommes prêts. Cette rencontre est très importante pour nous. Elle doit nous amener en demi-finale. Notre objectif, c’est d’aller en finale. Nous allons tout faire pour, je me sens bien. Les matches se succèdent ces derniers temps, j’ai parfois mal aux jambes, mais physiquement, je suis d’attaque. (…) Notre première mi-temps avait été très bonne, nous avions marqué deux buts très vite. Ça a été différent en seconde période, bien qu’on ait quand même pas mal d’occasions. On en a raté beaucoup. Mais j’ai confiance. Nous faisons de bons matches à l’extérieur. Notre équipe y joue parfois mieux. Nous n’avons pas d’inquiétude de ce point de vue là. Je pense qu’on va s’en sortir. » Cengiz Under – source : La Provence (13/04/2022)

Pas de supporters marseillais à Thessalonique

« Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille avant le match d’UEFA Europa Conference League, PAOK – OM. L’Olympique de Marseille prend acte du communiqué du ministère de la Protection des citoyens demandant, aux autorités compétentes, l’interdiction du déplacement des supporters marseillais pour le match contre le PAOK au stade Toumba. Le club regrette que ses supporters soient privés d’encourager leur équipe de cœur, mais respecte la décision prise par les autorités grecques. » OM – 11/04/2022