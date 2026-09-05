OM : Quel onze face au Paris FC ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris FC ce dimanche avec plusieurs absences importantes au milieu de terrain. Sans Geoffrey Kondogbia ni Tochukwu Nnadi, tous deux blessés, Bruno Genesio devrait réorganiser son onze. Nayef Aguerd pourrait débuter en défense centrale malgré une capacité encore limitée à tenir l’intégralité de la rencontre, tandis qu’Himad Abdelli devrait être installé dans l’entrejeu. Igor Paixao est attendu pour son retour à gauche.

Aguerd devrait débuter, Abdelli au milieu

Privé de Kondogbia et de Nnadi, Genesio dispose de moins de solutions dans l’axe. Le départ de Quinten Timber a encore réduit la profondeur de ce secteur.

Dans ce contexte, Himad Abdelli devrait accompagner Pierre-Emile Højbjerg au milieu, avec Angel Gomes dans un rôle plus offensif.

Derrière, Nayef Aguerd devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de CJ Egan-Riley. Le Marocain n’est toutefois pas encore en mesure d’enchaîner une rencontre complète, ce qui obligera probablement Genesio à anticiper un changement en cours de match.

Sur les côtés, Timothy Weah devrait occuper le couloir droit et Emerson le côté gauche.

Paixao de retour dans le onze

Autre changement attendu : le retour d’Igor Paixao.

Le Brésilien, qui s’est entraîné normalement cette semaine, devrait retrouver son côté gauche. Amine Harit pourrait débuter à droite, avec Angel Gomes dans l’axe derrière Amine Gouiri.

Le onze probable de l’OM

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Abdelli – Højbjerg

Harit – Gomes – Paixao

Gouiri

Un onze plus offensif sur le papier, mais avec une vraie inconnue sur la gestion physique d’Aguerd et une marge réduite au milieu de terrain.