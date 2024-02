OM : Quel onze face au Shakhtar pour la première de Gasset?

C’est encore flou pour le premier match de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille. Pourtant, ce jeudi, cette rencontre est d’une grande importance. Avec quel onze le nouveau coach va tenter de prendre la victoire à domicile?

Ce jeudi l’Olympique de Marseille reçoit le Shakhtar Donetsk au Vélodrome. Un match important mais aussi très spécial puisqu’il s’agit de la première de Jean-Louis Gasset en tant qu’entraîneur. Difficile donc d’imaginer quel sera son dispositif préféré et les joueurs qu’il va mettre en place.

Comme il l’a rappelé en conférence de presse, Leonardo Balerdi est suspendu après avoir reçu un jaune au match aller. Pau Lopez pourrait faire son retour après avoir été ménagé contre Brest en championnat. Concernant la défense, c’est le gros point d’interrogation !

Un retour au 3-5-2?

Jouera-t-il en 3-5-2 comme le refusait de faire Gennaro Gattuso ou tentera-t-il un système bien à lui? Pour le moment, les indices à ce sujet son plutôt flous. Partons du principe qu’il remettra en place un dispositif à 3 avec Mbemba à droite, Gigot dans l’axe et Meïté à gauche. En pistons, il devrait faire confiance à Merlin et Clauss.

Au milieu, Onana n’est pas qualifié et Veretout devrait être encore juste pour être titulaire. Kondogbia devrait donc être titularisé avec Ounahi. Plus haut sur le terrain, Harit pourrait être conservé avec Aubameyang et Ndiaye en pointe. A voir s’il préfère mettre Moumbagna qui a un profil différent.

Pau Lopez

Mbemba Gigot Meite

Clauss Ounahi Kondogbia Merlin

Harit

Ndiaye (ou Moumbagna) Aubameyang

« Le dispositif/style de jeu? C’est trop tôt parce qu’on a besoin de voir comment les gens réagissent à notre discours. Après il faut prendre les joueurs importants et les mettre géographiquement au meilleur endroit sur le terrain et ensuite on construit l’équipe. Balerdi est suspendu contre le Shakhtar, Clauss contre Montpellier. Il faut jouer avec les forces de l’équipe. Il faut mettre les leaders dans les meilleures conditions sur le terrain mais on a toujours des blessés, des suspendus et on doit s’adapter », a expliqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mardi.