OM: Quel onze face au Sporting ?

Demain à 18h45, l’Olympique de Marseille reçoit le Sporting Portugal dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après deux défaites face à Tottenham et Francfort, l’OM va devoir se relever. Ce mardi, c’est la reception du leader de la poule qui attend Igor Tudor qui pourra compter sur le retour de Tavares suspendu face à Angers. De plus, une incertitude concerne Kolasinac blessé avant Angers.

Bailly et Tavares absents

Pour cette rencontre face au Sporting, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Bailly dans l’axe, et Gigot au poste d’axial gauche.

A lire : Ligue des Champions : L’OM renonce (finalement)

Au milieu de terrain, Veretout devrait être aligné avec Rongier, remplaçant vendredi. Tavares de retour sera aligné comme piston gauche. Clauss sera lui aligné dans le couloir droit. Devant, Guendouzi devrait retrouver une place dans le trio d’attaque, il pourrait être accompagné par Gerson, sauf si Tudor lui préfère Harit ou Under. En pointe, Alexis Sanchez va retrouver une place alors qu’il a été laissé au repos vendredi.

Gerson titulaire ?

Lopez

Mbemba Bailly Gigot

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Gerson (ou Harit)

Sanchez

« Il y a quand même beaucoup de positif ! »

« On arrive à cette fameuse trêve de fin septembre qu’on avait pointés dans le calendrier avec un enchainement de 7 matches et on peut tirer un premier bilan. Et c’est pour ça qu’au moment d’analyser ce match là et ce résultat là, on est un peu obligé de regarder ce qu’a fait l’OM globalement sur cette période qui était un petit peu folle et puis même de se comparer ! J’ai regardé un peu d’autres matches ce week-end et on se rend compte que beaucoup d’équipes tirent la langue à ce moment là. Même Paris hier soir, avec une équipe qui a beaucoup moins tourné que nous, je les ai trouvés émoussés. Lyon, qui ne jouent pas de coupe d’Europe, aussi. Rennes, qui est dans le même cas que nous, avait même des jours de repos en moins et on se rendait compte qu’a la fin, ça piochait un peu. Beaucoup de coachs parlent de fatigue en ce moment en Ligue 1 . C’est pour ça que ce match là, vu le résultat de cette semaine face à Francfort et surtout ce qui s’est passé sur le terrain, quand on regarde le classement aujourd’hui, tu vois que tu n’a pas perdu depuis le début de la saison, tu a une défense relativement hermétique juste derrière le PSG, tu met tes buts… Il y a quand même beaucoup de positif ! » Eric Di Meco – source : BFM Marseille – 19/09/2022