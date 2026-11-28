L’OM se déplace à Auxerre dimanche 29 novembre à 15h, trois jours après sa victoire contre le Levski Sofia. Le dernier onze officiel et le point d’effectif de la Ligue 1 permettent de dégager une tendance, même si le groupe marseillais n’a pas encore été publié. Cette composition est une projection FCM : elle ne constitue pas l’annonce de l’équipe de Bruno Genesio.

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Le dernier onze officiel comme point de départ

Face au Levski, De Lange avait débuté derrière Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd et Garcia. Højbjerg et Abdelli formaient le double pivot, avec Abdallah, Gomes et Paixão derrière Gouiri. Ce dernier onze réellement aligné↗ sert de base à la projection, sans reconduire automatiquement les choix liés au contexte européen. Le point publié pour la douzième journée indique Emerson et Derek Cornelius absents. Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia restent incertains, tandis que le retour de Pierre-Emile Højbjerg est acté. Au moment de cette préparation, l’OM n’a publié ni groupe pour Auxerre ni conférence spécifique d’avant-match. Les repères sur l’AJ Auxerre↗ invitent surtout à conserver de la vitesse derrière et de l’équilibre au milieu.

Weah seulement s’il est déclaré apte

De Lange devrait conserver sa place. Dans l’axe, la paire Egan-Riley–Aguerd reste l’option la plus lisible après le match européen, avec Garcia à gauche en l’absence d’Emerson. À droite, Weah apparaît comme le premier choix s’il est apte. Dans le cas contraire, Bezahaf, titulaire jeudi, peut enchaîner. Cette alternative doit rester clairement séparée d’un retour officiellement confirmé.

Højbjerg et Nnadi pour encadrer Abdelli ?

Højbjerg a retrouvé la compétition contre le Levski et peut reprendre un rôle central. À ses côtés, Nnadi apporterait davantage de volume, ce qui permettrait à Abdelli d’évoluer plus haut. Angel Gomes reste une solution après sa titularisation européenne, mais sa bonne prestation ne suffit pas à annoncer sa reconduction. Le succès contre le Levski↗ a aussi rappelé la capacité d’Abdelli à créer des décalages depuis une position plus basse.

Gouiri en pointe, Paixão et Harit autour de lui

Gouiri reste le candidat naturel à la pointe de l’attaque. Paixão devrait conserver le côté gauche, tandis qu’Harit peut retrouver le onze à droite avec Abdelli dans l’axe. Abdallah et Gomes demeurent des alternatives si Genesio privilégie la continuité européenne. Système probable : 4-2-3-1.

De Lange

Weah (ou Bezahaf) – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Højbjerg – Nnadi

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri