Après sa victoire contre le Levski Sofia, l’OM retrouve la Ligue 1 dimanche 29 novembre à 15h sur la pelouse d’Auxerre. Quinzième du championnat, l’AJA possède un attaquant efficace, Cameron Archer, mais présente un bilan défensif fragile. Voici les repères avant le déplacement à l’Abbé-Deschamps.

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Auxerre, quinzième avec onze points

L’AJ Auxerre aborde cette douzième journée avec onze points en onze matchs : trois victoires, deux nuls et six défaites. Les Bourguignons ont inscrit 14 buts et en ont encaissé 25, soit une différence de buts de −11. Leur parcours a notamment été marqué par les cinq buts reçus à Lens puis à Strasbourg. À domicile, le bilan est plus équilibré : deux succès, un nul et deux revers, avec cinq buts marqués et cinq encaissés. Auxerre a battu Nice et Brest à l’Abbé-Deschamps, partagé les points avec Le Mans et perdu contre Angers et le Paris FC. L’OM arrive pour sa part après un succès 1-0 contre le Levski Sofia↗, jeudi en Ligue Europa.

Un point à Monaco, mais quatre matchs sans victoire

Le nul obtenu à Monaco samedi dernier a interrompu une série de deux défaites. L’AJA reste néanmoins sur quatre rencontres sans succès depuis son déplacement victorieux au Havre. Sur ses cinq dernières sorties, toutes en championnat, elle a pris cinq points, marqué six buts et en a concédé neuf.

Date Rencontre Score 21 novembre Monaco – Auxerre 1–1 7 novembre Auxerre – Paris FC 0–1 1er novembre Strasbourg – Auxerre 5–1 25 octobre Auxerre – Le Mans 1–1 18 octobre Le Havre – Auxerre 1–3

Will Still et une défense à trois

Will Still dirige désormais Auxerre, après avoir succédé à Christophe Pélissier cet été. Les dernières compositions s’organisent autour de trois défenseurs centraux, de deux pistons et d’un trio offensif. La base est proche d’un 3-4-3, avec Faivre et un deuxième attaquant autour d’Archer. Senaya et Oppegård occupent les couloirs, tandis qu’Ekwah et Ahamada ont débuté ensemble dans l’axe contre le Paris FC puis Monaco. Le dernier onze aligné, à Monaco, était le suivant : Nardi ; Tuanzebe, Diomandé, Siwe ; Senaya, Ekwah, Ahamada, Oppegård ; Faivre, Archer, Labeau-Lascary. Cette composition décrit le précédent match : elle ne constitue pas l’annonce du onze qui affrontera Marseille.

Archer, Faivre et Nardi parmi les joueurs à surveiller

Cameron Archer est le meilleur buteur auxerrois en Ligue 1 avec six réalisations. Prêté par Southampton, l’attaquant anglais concentre une part importante de la production offensive de l’AJA. Danny Namaso suit avec trois buts. Romain Faivre, auteur de l’ouverture du score à Monaco, en compte désormais deux. Faivre est aussi le premier passeur du club avec trois passes décisives, devant Namaso, crédité de deux. Son rôle dans la création mérite donc autant d’attention que sa capacité à finir les actions. Derrière, Paul Nardi a multiplié les interventions à Monaco, notamment devant Minamino et Abline. Le capitaine Axel Tuanzebe est un autre repère de la défense à trois.

Un point d’effectif encore à préciser

Dans son point consacré à cette douzième journée, la rédaction de Ligue1.com annonce Telli Siwe, Sekou Fofana, Bryan Okoh, Assane Dioussé et Yvan Zaddy absents. Danny Namaso, Clément Akpa, Marvin Senaya et Kévin Danois sont indiqués incertains. La liste définitive des joueurs retenus pour Marseille reste attendue au moment de ce point, vendredi matin. Le onze de Monaco ne peut donc pas être reconduit automatiquement.

Une menace offensive, des espaces derrière

Auxerre a marqué dans dix de ses onze rencontres de championnat, mais n’a préservé son but qu’une fois, contre Nice. À Monaco, les Bourguignons ont longtemps mené avant de concéder l’égalisation en fin de rencontre. La vitesse d’Archer, les passes de Faivre et l’activité des pistons constituent des points de vigilance pour Marseille, face à une équipe qui a aussi régulièrement concédé plusieurs buts. Le rendez-vous figure au programme de la journée de Ligue 1↗ dimanche à 15h, sur Ligue 1+ 3. François Letexier dirigera Auxerre–OM↗.