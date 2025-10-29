OM : Quel onze sans Balerdi ni Weah ? Les polémiques vs De Zerbi ! 11 points de C1 ?

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol. L’OM va affronter le SCO Angers ce mercredi, Balerdi et Weah sont blessés ! On va évoquer ces absences et le onze à venir pour ce match. On a aussi parlé de la campagne européenne en Ligue des Champions avec une victoire impérative face à l’Atalanta !

Retour au 4-2-3-1 face au SCO ? Pas de Balerdi ni de Weah et pas de retours !

O’Riley en 10 ?

On en parle dans 15 minutes sur Twitch : https://t.co/fIpE0jhqoZ pic.twitter.com/d5z6sZdfTd

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025