Accueil / OM Actualités / OM : Quel onze sans Balerdi ni Weah ? Les polémiques vs De Zerbi ! 11 points de C1 ?
OM Actualités

OM : Quel onze sans Balerdi ni Weah ? Les polémiques vs De Zerbi ! 11 points de C1 ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier  Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol. L’OM va affronter le SCO Angers ce mercredi, Balerdi et Weah sont blessés ! On va évoquer ces absences et le onze à venir pour ce match. On a aussi parlé de la campagne européenne en Ligue des Champions avec une victoire impérative face à l’Atalanta !

 

Deux blessés de plus : Balerdi et Weah !

 

