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OM : quel turnover, quelle équipe B ? Le débat en direct à 13h !

Par La Redaction FCM -

Quels joueurs peuvent prendre le relais à l’OM ? Rendez-vous à 13h sur Twitch pour un nouveau Débat FAQ Marseille consacré au turnover et aux solutions dans l’effectif olympien.

Faut-il faire tourner largement ou conserver une ossature de titulaires en Ligue Europa ? Maupay, Moumbagna, Meité, Garcia… Nous passons en revue les alternatives pour composer une équipe B : les joueurs à relancer, les jeunes à responsabiliser et les postes où les options restent limitées.

 

 

Quelle composition choisiriez-vous ? Qui mérite davantage de temps de jeu ? Venez proposer votre onze, défendre vos choix et poser toutes vos questions dans le chat. Comme chaque mardi, vous participez au programme de Débat FAQ Marseille !

Rendez-vous à 13h sur notre chaîne Twitch pour en débattre ensemble.

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