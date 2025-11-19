OM : Quelle défense face à Nice ?

En ce début de semaine, l’effectif de l’OM reste amoindri à la Commanderie, malgré le retour progressif de certains joueurs, comme Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia. Les entraîneurs doivent composer avec des périodes toujours délicates après les trêves internationales : les séances d’entraînement ne se déroulent jamais au complet. Roberto De Zerbi en a conscience et sait déjà que certaines zones du terrain risquent d’être fragilisées.

Une défense marseillaise en souffrance

La principale inquiétude pour l’OM concerne la défense. Facundo Medina, victime d’une grosse entorse de la cheville droite fin septembre, suit encore son protocole de reprise. Les douleurs réapparaissent par intermittence et l’international argentin n’a pas encore repris les séances collectives, avec un retour prévu idéalement courant décembre.

À cela s’ajoute Amir Murillo, touché à une cuisse, qui n’a pas participé aux deux matches de son pays lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le latéral droit a quitté sa sélection avant le deuxième match pour débuter les soins et est forfait pour le déplacement à Nice, vendredi.

Autre absence confirmée, Nayef Aguerd, ménagé dès la rencontre à Auxerre (1-0, le 1er novembre) à cause d’une pubalgie. Avec la CAN 2023 qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, l’option chirurgicale est écartée. Le joueur suit un programme spécifique afin de récupérer sans risquer d’aggraver sa blessure.

Murillo, Medina et Aguerd forfaits, Balerdi de retour

Heureusement pour De Zerbi, Leonardo Balerdi a repris l’entraînement lundi et devrait être opérationnel pour affronter le Gym. Avec lui, le technicien pourra compter sur Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley, Emerson Palmieri, Ulisses Garcia et Pol Lirola. Le choix parmi ces défenseurs disponibles sera déterminant pour stabiliser la défense marseillaise face à Nice. Weah peut aussi prendre le couloir droit.

Si De Zerbi opte pour une défense à 4, Balerdi et Pavard devraient former l’axe, dans le cas d’une défense à 3 Egan-Riley pourrait venir se rajouter laissant les couloirs à Emerson et Weah…

Avec un secteur défensif encore en construction, l’OM espère que ses cadres retrouveront vite leur forme pour aborder les prochaines échéances, notamment la Ligue des champions et les confrontations cruciales du Championnat.