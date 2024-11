OM : quelle situation pour De Zerbi ? la réponse cash de Benatia !

Dans une interview exclusive accordée à RMC, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, a pris la défense de Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien de l’OM, au cœur des critiques concernant les performances actuelles de l’équipe. L’ancien défenseur de l’OM a exprimé sa pleine confiance en son coach, soulignant que De Zerbi incarne parfaitement les valeurs marseillaises et possède les qualités nécessaires pour redresser la barre au Vélodrome.

Mehdi Benatia a d’abord insisté sur le fait que, avant même l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM, la direction marseillaise connaissait bien le caractère de l’entraîneur italien. « Avant de partir sur un entraîneur comme De Zerbi, on savait très bien le personnage qu’il est », a déclaré Benatia. Pour lui, De Zerbi incarne l’amour du football et la passion qui sont au cœur de l’identité de la ville de Marseille. Il a ajouté : « Lui c’est l’amour, c’est le football, c’est la passion. » Selon le conseiller sportif, ces valeurs font de De Zerbi un entraîneur idéal pour l’OM, un club où la ferveur et l’engagement sont primordiaux.

De Zerbi : un entraîneur à la personnalité forte, mais sincère

Benatia n’a pas manqué de souligner la sincérité de Roberto De Zerbi, notamment en évoquant l’état d’esprit de ce dernier face aux difficultés rencontrées par l’équipe. « Le coach souffre parce qu’il ne reconnaît pas son équipe », a-t-il précisé. Il a également évoqué l’attitude de l’entraîneur face aux critiques et aux problèmes rencontrés par l’OM : « Quand il voit l’équipe comme ça, il me dit : ‘Medhi, si c’est moi le problème, n’hésitez pas, je n’ai pas besoin d’argent.’ » Un message fort qui démontre que De Zerbi est prêt à prendre ses responsabilités, sans jamais fuir les difficultés.

Confiance totale de la direction de l’OM envers Roberto De Zerbi

Benatia a également rappelé que la direction de l’OM, convaincue des qualités de Roberto De Zerbi, ne comptait pas se séparer de lui. « La direction ne le lâchera pas », a affirmé le conseiller sportif. Il a expliqué que l’Italien n’était pas du genre à se défiler face aux difficultés. Selon Benatia, De Zerbi « vit pour le football » et n’a jamais montré la moindre intention de quitter son poste.

🔵⚪️ @MedhiBenatia encense De Zerbi: « Ce qu’il a par dessus tout, c’est la passion. C’est un fou du détail. Moi j’aime ce genre de mec qui vit pour le foot. Il n’est pas là par besoin, il est là parce qu’il a envie de réussir à l’OM » pic.twitter.com/EROT6tE43F — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 12, 2024

Benatia a aussi insisté sur la confiance mutuelle qui existe entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. Selon lui, l’entraîneur a su gagner le respect des joueurs, qui réagissent positivement à ses méthodes. Malgré des résultats en demi-teinte surtout au Vélodrome, Benatia reste persuadé que De Zerbi est l’homme de la situation et que la situation actuelle n’est qu’une phase passagère.

Conclusion : De Zerbi, l’homme de la situation à l’OM

En conclusion, Mehdi Benatia a tenu à rassurer les supporters marseillais en affirmant que Roberto De Zerbi est plus que jamais l’entraîneur de l’OM. Ses qualités humaines et son amour du football font de lui l’homme idéal pour mener le club vers les succès à venir. Si l’entraîneur italien connaît des moments de doute, Benatia a répété qu’il n’y avait « même pas de discussion » à avoir sur son avenir à l’OM : De Zerbi est là pour durer et redresser la barre.

En résumé, Roberto De Zerbi représente un choix stratégique pour l’Olympique de Marseille, et la direction du club, ainsi que ses joueurs, lui accordent une confiance totale, convaincus qu’il saura redonner à l’OM le niveau qu’il mérite.