OM : quelles solutions pour décaler Weah ? Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 13h00 !

On se retrouve à 13h00 pour Débat FAQ Marseille ! Qui pour décaler Weah au poste d’ailier… mais aussi vos thèmes et vos questions !

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🔴 Rendez-vous à 13h en direct sur Twitch pour un nouveau Débat FAQ Marseille !

▶️ https://t.co/fIpE0jgSzr

Au programme : qui pour décaler Timothy Weah dans le couloir droit ? Mais surtout, c’est vous qui faites l’émission : proposez vos thèmes et posez toutes vos questions sur… pic.twitter.com/kbyHLAYMme

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 8, 2026