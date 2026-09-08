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OM Actualités

OM : quelles solutions pour décaler Weah ? Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 13h00 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

On se retrouve à 13h00 pour Débat FAQ Marseille ! Qui pour décaler Weah au poste d’ailier… mais aussi vos thèmes et vos questions !

Sur Twitch pour le live à partir de 13h00 !

 

 

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