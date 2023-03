OM : Qui a le meilleur calendrier ?

Le championnat est serré et le sprint final est lancé entre Monaco, Lens, l’Om et le PSG… A 10 journées de la fin du championnat tous les scénarii sont possibles pour le top 4 de Ligue 1. Entre le PSG qui se doit de gagner le championnat, l’OM qui veut assurer sa deuxième place et qui peut rêver plus haut, Lens et Monaco qui se battent pour être sur le podium, cette fin de championnat s’annonce passionnante.

PSG : le titre et rien d’autre

Après leur élimination en huitième de finale de la coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG est dans l’obligation de gagner le championnat. Le PSG n’a plus connu de saison blanche sous l’ère qatari depuis 2012. Pour les trois prochaines journées de Ligue 1, Paris affrontera Lyon et Lens à domicile, les 2 et 15 avril et se déplacera à Nice le 8 avril. Le PSG reste favori pour le titre, mais avec les résultats en demi-teinte sur les dernières journées tout est encore possible.

OM : la ligue des champions en objectif principal

Dauphin de Ligue 1, avec 2 points d’avance sur Lens et 4 sur Monaco. L’OM a son destin entre ses mains pour terminer à cette deuxième place. Si le club est sur une série de 8 victoires consécutives à l’extérieur, à domicile, l’OM ne gagne plus depuis 4 matchs. Autant dire que les cinq réceptions de Montpellier, Troyes, Auxerre, Angers et Brest sont autant de matchs pièges pour les phocéens. Sans oublier les déplacements à Lyon, Lens et Lille, les 23 avril, 7 et 21 mai.

RC Lens : être le plus haut possible

C’est la bonne surprise de cette saison. Après une 7e place encourageante la saison dernière Lens est troisième de Ligue 1, à 2 points de l’OM. Les sangs et ors veulent disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Si possible la ligue des champions en étant directement qualifiés. Mais Lens doit encore affronter toutes les équipes du top 5. Ils se déplaceront à Rennes et Paris les 1er et 15 avril et recevront Monaco et Marseille les 22 avril et 7 mai.

AS Monaco : rester dans la bataille jusqu’au bout

Sur les 5 derniers matchs, l’AS Monaco reste sur deux victoires, un nul et deux défaites. Le club du rocher est quatrième à trois points du podium. Eliminés de l’Europa League en 16e de finale par Leverkusen, Monaco veut se qualifier pour la prochaine ligue des champions. Mais pour ce faire ils devront battre à l’extérieur Lens, Lyon et Rennes, les 22 avril, 21 et 27 mai. Ils devront également recevoir Lille 14 mai.