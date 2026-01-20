Info Chrono
OM : Qui est Nwaneri ? Garcia et Maupay aussi exfiltrés ? Débat FAQ Mercato en live ce mardi à partir de 15h30 !
OM Actualités

OM : Qui est Nwaneri ? Garcia et Maupay aussi exfiltrés ? Débat FAQ Mercato en live ce mardi à partir de 15h30 !

Publié le - Mis à jour le

Deux thèmes en préambule : Qui est Nwaneri ? L’OM degraisse ! Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Sur Twitch pour le live à partir de 15h30

 

 

 

