OM : Qui est Nwaneri ? Garcia et Maupay aussi exfiltrés ? Débat FAQ Mercato en live ce mardi à partir de 15h30 !

Deux thèmes en préambule : Qui est Nwaneri ? L’OM degraisse ! Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Rendez-vous ce mardi à 15h30 sur la chaîne Twitch de FCMarseille pour un live Débat FAQ Mercato 🔵

On fait le point et on échange en direct sur les dossiers chauds du #mercatOM : #Nwaneri, #Timber, #Garcia, #Maupay et les autres pistes qui agitent… pic.twitter.com/FzVYUrlYQb

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2026