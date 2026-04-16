OM : Qui sont les quatre jeunes du centre de formation intégrés au stage à Marbella ?

À quelques jours d’un déplacement important en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a choisi d’ouvrir son groupe à la jeunesse. À Marbella, quatre joueurs issus de la réserve et des U19 ont été appelés par Habib Beye, symbole d’une volonté de s’appuyer sur le vivier interne.

L’OM mise sur ses jeunes à Marbella

En pleine préparation avant le match face à Lorient, Habib Beye a intégré quatre profils issus de la formation lors du stage de l’OM en Espagne. Une décision qui illustre la volonté du staff de valoriser le travail du centre de formation, dans un contexte où l’effectif professionnel reste dense.

Les joueurs concernés sont Ugo Lamare El Kadmiri, Hilan Hamzaoui Slimani, Nouhoum Kamissoko et Ange Lago. Tous ont participé au déplacement à Marbella avec le groupe professionnel. Selon les informations de La Provence, chacun présente un profil bien distinct, entre confirmations attendues et surprises.

Lago et Kamissoko en leaders, Lamare en révélation

Parmi eux, Ange Lago (21 ans) apparaît comme le visage le plus familier. L’attaquant ivoirien enchaîne les apparitions avec les pros depuis l’arrivée de Habib Beye. Il réalise sa saison la plus aboutie, avec 11 buts inscrits toutes compétitions confondues (championnat et Challenge Espoirs).

De son côté, Nouhoum Kamissoko (21 ans) s’est affirmé comme un pilier de la réserve. Le milieu malien, prolongé jusqu’en 2027, porte régulièrement le brassard de capitaine et s’impose par sa régularité dans l’entrejeu.

En défense, Hilan Hamzaoui Slimani (20 ans) poursuit sa progression. Le défenseur central s’est installé durablement en réserve grâce à sa solidité et sa qualité de relance.

Enfin, la présence de Ugo Lamare El Kadmiri (18 ans) constitue une surprise. L’attaquant, récemment intégré en National 3, s’est surtout illustré avec les U19 cette saison par son efficacité devant le but.

Reste à savoir si ces jeunes éléments auront du temps de jeu avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille, dans un calendrier marqué par les exigences de la Ligue 1 et une forte concurrence interne.