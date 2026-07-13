OM : Quid de l’avenir de ces trois fidèles de Medhi Benatia ?

Selon L’Équipe, Medhi Benatia ne se contente pas de rester impliqué sur certains dossiers du mercato. L’ancien directeur sportif aurait également pris la défense de plusieurs collaborateurs qu’il avait fait venir ou avec lesquels il travaillait étroitement avant son départ officiel.

Même s’il n’occupe plus de fonction officielle à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia continue de peser sur certains dossiers internes. D’après L’Équipe, l’ancien directeur sportif est intervenu auprès de la nouvelle gouvernance afin de soutenir plusieurs membres de son ancien entourage, dont l’avenir au club reste en suspens.

Le quotidien explique que l’ancien international marocain, qui réside toujours dans la région marseillaise, conserve une influence qui dépasse les seules questions liées au mercato.

Trois collaborateurs soutenus par Benatia

Selon L’Équipe, Medhi Benatia a plaidé la cause de Bob Tahri, Ali Zarrak et Bel-Abbès Bouaissi auprès des nouveaux dirigeants de l’OM.

Le quotidien indique que Benatia a notamment mis en avant le professionnalisme de Bob Tahri. Ce dernier fait toutefois l’objet d’une enquête interne pour des faits présumés de harcèlement moral visant plusieurs salariés, rappelle L’Équipe.

Autre proche cité, Ali Zarrak, responsable de la Pro 2, est présenté par L’Équipe comme l’un des acteurs ayant conduit au départ de Jean-Pierre Papin de l’OM.

Enfin, Bel-Abbès Bouaissi, responsable de la communication, fait également partie des collaborateurs défendus par Benatia. D’après L’Équipe, ses missions ont été largement réduites dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au club.

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Leur avenir reste encore incertain

Toujours selon L’Équipe, ni Bob Tahri ni Ali Zarrak n’ont été aperçus ces derniers jours à La Commanderie.

Pour autant, le quotidien précise que leur maintien au sein de l’OM n’est pas écarté. La nouvelle direction envisagerait de les conserver, mais dans des fonctions différentes de celles qu’ils occupaient jusqu’à présent.

Ces éléments illustrent, selon L’Équipe, que Medhi Benatia continue d’exercer une influence sur certains dossiers internes, malgré son départ officiel de la direction sportive et la réorganisation engagée par les nouveaux dirigeants marseillais.