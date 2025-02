OM : Rabiot a plus de liberté !

Olivier Echouafni affirme qu’Adrien Rabiot bénéficie désormais d’une liberté de jeu bien supérieure à celle dont il disposait à Paris, permettant ainsi une meilleure exploitation de son potentiel offensif. Dans une interview à La Provence, il précise que le succès dans les phases aériennes repose essentiellement sur la qualité des centres et des coups de pied arrêtés.

Dans le monde du football, l’analyse tactique et la performance individuelle restent des critères essentiels pour atteindre le succès. Récemment, Olivier Echouafni a exprimé son point de vue sur le parcours et l’évolution d’Adrien Rabiot. En effet, l’ancien joueur de la Juventus évolue désormais avec une liberté de jeu accrue, lui permettant d’exploiter son potentiel dans différentes phases offensives.

Rabiot a plus de libertés

La tête parfaite d’Adrien Rabiot 🤤 pic.twitter.com/07J75MHYaC — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) January 13, 2025



Lors d’une interview accordée à La Provence, « Il a plus de liberté que quand il était à Paris par exemple, il ne marquait pas souvent de la tête. Pour conclure dans les airs, il y a plusieurs paramètres : le premier est la qualité du centre ou du coup de pied arrêté », a confié Olivier Echouafni. Cette déclaration met en exergue l’importance du collectif et la nécessité d’un jeu bien orchestré, où la précision des centres et des coups de pied arrêtés joue un rôle crucial dans la réussite des actions aériennes.

L’analyse d’Echouafni illustre comment offrir plus d’autonomie à un joueur peut transformer son impact sur le terrain. En accordant davantage de responsabilités à Rabiot, l’entraîneur ouvre la voie à une approche plus créative et efficace. Cette stratégie permet de diversifier les options offensives, garantissant un spectacle de qualité aux fans.