OM – Rabiot : “on a vraiment fait un très gros match !”

L’Olympique de Marseille s’impose (4-1) face au Stade Brestois, ce dimanche soir au Stade Vélodrome, lors de la 31ᵉ journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les Marseillais, qui reprennent seuls la seconde place du classement avec deux points d’avance sur Lille.

La réaction à chaud du milieu de terrain de l’OM, Adrien Rabiot, au micro de DAZN :

« On voulait sortir un peu de l’environnement de Marseille pour travailler plus sereinement et rester entre nous, et ce soir, ça s’est bien passé. On a vu des joueurs avec un état d’esprit conquérant, qui avaient envie de jouer vers l’avant. On a marqué des buts, c’est un match très positif, et il faut continuer comme ça. Gouiri marque un superbe but : son geste est instinctif, c’est un geste d’attaquant, on sait que c’est un joueur hyper doué. Je suis content pour lui, et surtout pour l’équipe, car on a vraiment fait un très gros match. » Adrien Rabiot : Source DAZN