OM : Rabiot pointe du doigt l’Inter suite à sa défaite face au PSG !

Arrivé en septembre dernier de la Juventus, Adrien Rabiot aura connu une adaptation éclair à l’OM, lui qui était un ancien titi parisien. Des années qu’il n’a pas oublié alors qu’il s’est exprimé sur la victoire du PSG en Ligue des Champions face à l’Inter.

Adrien Rabiot aura connu une saison parfaite avec l’OM. Pour sa première année à Marseille, le milieu de terrain aura fini par être élu olympien de l’année par les supporters, une distinction méritée pour le joueur français. Un mariage qui ne semblait pourtant pas évident dès le départ en raison de son passif. Véritable titi parisien, Adrien Rabiot aura connu ses premiers matchs pro avec le PSG.

Un passage dans la capitale qui s’était mal conclue, alors que le joueur était parti en mauvais terme avec la direction et les supporters. Cependant, son statut d’ancien parisien ne s’efface pas comme cela et laisse des traces. Et alors qu’il donnait une interview pour le journal La Gazzetta, le milieu de 30 ans a été interrogé sur le sacre de son ancien club, qui a remporté sa première Ligue des Champions face à l’Inter Milan.

Tout le monde ici se demandait où était l’inter qui avait éliminé le FC Barcelone

« Il n’y avait pas de match. Tout le monde ici se demandait où était l’inter qui avait éliminé le FC Barcelone. Peut-être que Lautaro (Martinez) n’était pas au sommet et que seul (Marcus) Thuram s’est sauvé. Ensuite, le PSG a fait un grand match qui récompense une belle saison. Mais perdre 5-0 est humiliant. L’Inter n’a pas joué sa finale. »

Une déclaration qui intervient notamment après que le joueur ait subi de nombreuses vagues d’insultes cette saison de la part des Parisiens. Notamment lors du classique PSG-OM, à Paris, où le joueur et sa mère avaient été pris pour cible par des banderoles insultantes. Le joueur s’était d’ailleurs exprimé après cet incident via ses réseaux sociaux, s’en prenant par la même occasion à Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.