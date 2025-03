OM : Rabiot raconte son coup de foudre avec les Marseillais !

Dans un entretien accordé au diffuseur DAZN ce vendredi, Adrien Rabiot raconte à quel point son coup de foudre avec l’OM et les Marseillais est important.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot performe et montre l’étendu de son talent. En plus de sa présence au milieu de terrain, il arrive aussi à trouver le chemin des filets et à apporter offensivement avec son placement haut. Dans un entretien accordé à DAZN ce vendredi, l’ancien joueur de la Juventus raconte son coup de foudre avec l’OM.

« Si je regrette d’être passé à côté d’un plus gros club ? Non, pas du tout, au contraire. On en parle souvent avec Medhi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : « cet amour-là que qu’on te donne, que les gens te donnent ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu me trouver ailleurs si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ? » Et c’est vrai que depuis que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur », a expliqué Adrien Rabiot.

🎙️ | Adrien Rabiot sur son aventure à l’@OM_Officiel : « Ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. » 💙🤍 ⏳ Retrouvez l’entretien complet dans DAZN Confidentiel, ce samedi à 20h, en exclusivité sur DAZN. 📲 pic.twitter.com/JTYbtFqZNm — DAZN France (@DAZN_FR) March 7, 2025

De Zerbi fait monter le suspens face à ce casse-tête !

L’Olympique de Marseille devra composer sans Amir Murillo pour la réception de Lens, ce week-end en Ligue 1. Sorti sur blessure face à Nantes, le latéral droit est forfait pour cette rencontre, malgré l’annonce récente de la prolongation de son contrat.

Un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui a évoqué la situation en conférence de presse ce vendredi. « Je suis très heureux de la prolongation de son contrat. C’est quelque chose qu’il a mérité. Il faut savoir reconnaître le travail des personnes qui font de bonnes choses. Pour l’instant, il réalise un très bon championnat, et nous sommes tous heureux pour lui. »

Mais au-delà de cette prolongation, le technicien italien doit maintenant trouver une solution pour pallier son absence. Murillo possède un profil unique au sein de l’effectif marseillais, ce qui complique son remplacement.

🎙️ Qui pour replacer Murillo ?#DeZerbi : » #Murillo ? Je suis très heureux de la prolongation de son contrat, il l’a méritée. Il fait une très bonne saison. Sa blessure, c’est un problème car il a des caractéristiques uniques. #Lirola lui ressemble mais quelque chose lui manque… pic.twitter.com/197fbJAi4f — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2025

« Mais oui, c’est un problème, car Murillo possède des caractéristiques uniques. Ce n’est donc pas simple de le remplacer, surtout par un joueur aux qualités similaires. Lirola s’en rapproche, mais il lui manque encore quelque chose pour occuper ce poste et remplir ce rôle exactement de la même manière. »