OM : Raph Football est très inquiet…

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille lundi, Raph Football, qui commente régulièrement les matches de l’OM en direct sur YouTube, a livré un constat très préoccupé sur la situation actuelle du club. Pour lui, les marges de manœuvre de Bruno Genesio sont aujourd’hui extrêmement réduites.

« Inquiet ? Le mot est faible… »

Interrogé sur son niveau d’inquiétude après ce début de saison compliqué, Raph Football n’a pas cherché à minimiser la situation.

« Inquiet ? Le mot est faible… Bien sûr, on est inquiet même si on était prévenu de cet effectif dès la fin du mercato. C’est inédit, aucune recrue. »

Le YouTubeur pointe également le message envoyé par la direction concernant la situation financière.

“Inquiet ? le mot est faible” @raphfootball2 @BenFCM : “La moitié du des joueurs du onze type a tout juste le niveau milieu de tableau Ligue 1” pic.twitter.com/XoZkem3gYo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 8, 2026

« Le président nous fait en plus comprendre que l’objectif financier n’est pas atteint, ce qui laisse penser que cela va encore dégraisser cet hiver. »

« Les possibilités pour Genesio sont très limitées »

Pour Raph Football, le principal problème réside désormais dans le manque de profondeur et de certitudes au sein du groupe.

« Les possibilités pour Genesio sont très limitées, c’est un onze de départ avec beaucoup d’incertitudes. »

Un constat qui résume bien les inquiétudes actuelles autour de l’OM : un effectif réduit, aucun renfort estival et la perspective de nouveaux ajustements financiers dès le mercato d’hiver.