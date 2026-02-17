Info Chrono
OM : Raymond Domenech attend Longoria maintenant !
OM Actualités

OM : Raymond Domenech attend Longoria maintenant !

Publié le - Mis à jour le

Invité de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech a réagi à la démission du directeur du football de l’Olympique de Marseille.

 

L’ancien sélectionneur des Équipe de France de football estime que ce départ n’est pas lié à la pression populaire du Stade Vélodrome, mais révèle un désaccord interne au sommet du club.

Domenech valide la démission de Benatia

Dans L’Équipe du Soir, l’ancien patron des Bleus a validé la démission du directeur du football :

« Je trouve que c’était honnête et courageux. Il alignait son sort à l’entraîneur. Il n’a pas pu le retenir. On ne sait pas trop les circonstances, comment ça s’est passé, quel est le poids du président »

« Il y a forcément un désaccord entre le directeur sportif et le président »

Le consultant a ensuite insisté sur le fait que le public marseillais n’était pas à l’origine de cette décision :

« Pour une fois, ce n’est pas le public qui a fait la pression pour virer l’entraîneur. Les Marseillais étaient au contraire plutôt pour l’idée de le garder. Ça vient forcément du président. Ça veut dire qu’il y a forcément un désaccord entre le directeur sportif et le président. J’ai trouvé ça honnête et courageux et j’attends la même chose du président. »

