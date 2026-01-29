OM : Raymond Domenech en profite pour taper (encore) sur De Zerbi !

L’élimination de l’Olympique de Marseille face à Benfica en Ligue des Champions continue de faire réagir. Consultant pour L’Équipe, Raymond Domenech a publiquement mis en cause la gestion de l’effectif par Roberto De Zerbi, dans un message publié sur le réseau social X, relançant le débat autour des choix du technicien marseillais.

Une élimination européenne qui laisse des traces

L’OM a vu son parcours en Ligue des Champions s’arrêter face à Benfica, au terme d’une confrontation qui a suscité frustration et incompréhension chez une partie des observateurs. Si le club portugais a su faire la différence sur le terrain, la prestation marseillaise a alimenté de nombreuses analyses, notamment sur la gestion du groupe et les options tactiques retenues.

Dans ce contexte, Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’Équipe de France et désormais consultant pour L’Équipe, n’a pas tardé à réagir. Fidèle à son ton direct, il a livré une critique sévère à l’encontre de Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Le message de Domenech vise directement De Zerbi

Sur son compte X, Raymond Domenech a publié le message suivant, sans détour : « L’OM éliminé, pas par Benfica mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être 😂 ».

Par cette déclaration publique, le consultant remet en cause la manière dont De Zerbi a utilisé son groupe lors de cette campagne européenne. Le propos, volontairement provocateur, suggère que l’élimination ne serait pas uniquement liée à la valeur de l’adversaire, mais aussi à des choix internes jugés contestables.

Cette sortie s’inscrit dans une série de prises de position critiques de Domenech à l’égard du technicien italien depuis son arrivée à l’OM, notamment sur sa gestion des rotations et de certains profils offensifs et défensifs.