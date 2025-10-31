OM : Réaction attendue !

Tenu en échec par Angers (2-2) mercredi soir au Vélodrome, sous une pluie battante, l’Olympique de Marseille a confirmé une mauvaise tendance qui inquiète ses supporters. Après deux défaites consécutives, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su réagir, laissant encore filer des points précieux dans la course au podium. L’analyse publiée ce jeudi par La Provence dresse un constat clair : l’OM est en perte de repères, à la fois dans le jeu et dans l’attitude.

Une première mi-temps indigne du niveau attendu

Face à un SCO d’Angers courageux et discipliné, les Marseillais ont livré une première période catastrophique, manquant de rythme et d’agressivité. Conscient du problème, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à cacher sa déception : “Il faut bien analyser ce match… L’OM ne peut pas jouer ce type de première mi-temps”, a-t-il déclaré, visiblement affecté. Le technicien italien a insisté sur le manque de constance et la faiblesse du jeu collectif, tout en refusant de remettre en cause le projet global.

Malgré une réaction d’orgueil en seconde période, matérialisée par un doublé du remplaçant Robinio Vaz, l’OM a encore craqué dans les dernières minutes. C’est déjà la sixième fois cette saison que Geronimo Rulli et ses partenaires encaissent un but après la 80e minute. Un mal récurrent qui coûte cher à l’équipe et que De Zerbi identifie clairement : “Il faut qu’on décide qui on veut être… L’équipe du Classique ou celle qui change comme le temps”, a-t-il pesté.

En face, le jeune angevin Ousmane Camara savourait son premier but professionnel : “Mon but ? J’improvise… J’ai ressenti beaucoup de joie et de fierté de marquer dans un grand stade comme celui-là”, a-t-il confié, symbole d’un Angers conquérant.

Une équipe en quête d’identité avant Auxerre

Avant le déplacement périlleux à Auxerre, l’OM doit impérativement retrouver de la stabilité et de la confiance. Si De Zerbi refuse de tout remettre en cause, il reste lucide sur les failles de son groupe : “Les blessés influent, mais la fatigue n’est pas un problème… Soit tu t’habitues à ce rythme, soit tu vises d’autres clubs”, a-t-il lancé.

Le coach a également tenu à défendre la direction : “Je n’ai rien à reprocher à Frank McCourt, Pablo Longoria ou Mehdi Benatia… On essaie tous de tirer l’OM vers le haut”. Mais l’heure est désormais à la réaction. Car pour espérer relancer la machine, Marseille devra d’abord retrouver cette identité collective qui a fait sa force.

Mots-clés : OM, Olympique de Marseille, De Zerbi, La Provence, Angers SCO, Robinio Vaz, Geronimo Rulli, Frank McCourt, Pablo Longoria, Auxerre.