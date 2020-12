OM – Reims (1-1) : Court physiquement, Marseille bute sur un mur…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 face à Reims à l’occasion de la 16e journée. Nagatomo avait ouvert le score contre son camp avant l’égalisation de Thauvin. Les marseillais ont dominés la seconde période sans trouver la brèche…

OM 1 1 Reims Thauvin 45′ 21′ Nagatomo (csc)

Le MAtch

Les marseillais sont les premiers à se montrer dangereux avec une tête de Benedetto détournée par Rajovic sur un coup franc très bien tiré de Payet au premier poteau (10′). L’OM presse s’installe dans le camp de Reims et monopolise le ballon. Mais c’est finalement Reims qui ouvre la marque suite à une perte de plein de de Dimitri Payet et un contre rapide conclu par un but contre son camp de Nagatomo (0-1, 20′).

Les hommes de Villas Boas manquent d’imagination face au bloc bas des rémois. Benedetto et Thauvin ratent tour à tour deux premières balles d’égalisation (40′, 41′). Mais juste avant la pause c’est finalement Thauvin une remise de la tête de Benedetto qui remet les deux équipes à égalité (44′, 1-1). L’OM va devoir confirmer en seconde période…

Un premiére mi-temps compliquée physiquement

Première action collective initiée par Payet qui combine avec Thauvin et Sakai, le corner ne donne rien (47′). L’OM a la maitrise du ballon lors de ces premières minutes de cette seconde période. Sakai est plus offensif et combine bien avec Thauvin, mais pour l’instant la défense rémoise contre bien les centres du latéral droit. Villas-Boas fait entrer Cuisance et Khaoui, Gueye et Nagatomo sortent (56′). A peine rentré l’international tunisien est bien trouvé par Payet et bute deux fois sur Rajkovic (57′). Reims est clairement en position d’attente dans cette seconde période, fini les contres…

Germain remplace Benedetto (68′). L’OM tente de combiner mais Reims est en nombre dans l’axe. Les marseillais dominent mais ont bien du mal à s’offrir de véritables occasions. Radonjic remplace Rongier (84′). Reims est tout proche de marquer sur un contre, mais le jeune Doucouré écrase sa frappe face à Mandanda (85′). L’OM n’a plus beaucoup d’énergie en cette fin de rencontre et ne fait pas mieux qu’un match nul 1-1…

L’egalisation de Thauvin

La magnifique action collective de l’OM conclue par Florian Thauvin. #OMSDRpic.twitter.com/7n7QhzLnJM — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 19, 2020

Le Onze marseillais :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta-Car Nagatomo (Khaoui 56′)

Rongier (Radonjic 85′) Kamara Gueye (Cuisance 56′)

Thauvin Benedetto (Germain 68′) Payet