OM – Reims (1-1) : Deux cartons rouges, penalty dans les arrêts de jeu… un dernier match mouvementé !

L’Olympique de Marseille gratte un match nul 1-1 face au Stade de Reims à l’occasion du dernier match de l’année 2022. L’OM avait pourtant largement dominé la première mi-temps mais a encore une fois manqué d’efficacité…

OM 0-1 Reims Payet (sp / 96′) Ekitike (75′)

Le onze de l’OM en 3-4-3

Mandanda

Saliba Caleta-Car Peres

Rongier Kamara

Guendouzi Gerson

Under Milik Payet

🗣 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 #OMSDR 🔥 Le XI de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre ! 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 💙 pic.twitter.com/TdinL2mtvc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

Le Match

Jorge Sampaoli a choisi d’aligner un 3-4-3 avec le ballon, Payet est à gauche avec Milik et Under, Gerson et Guendouzi en soutien. La première occasion vient d’un bon centre d’Under pour Gerson, Milik rate ensuite sa passe en retrait (6′). Milik est servi, il s’avance et envoie une grosse frappe que Rajkovic bloque, le ballon est en jeu et c’est Under qui tente sa chance, sa grosse frappe est dévié en corner (11′). L’OM pousse, suite à un corner, Kamara hérite d’un ballon dans la surface, sa frappe du gauche s’envole (15′). Milik est trouvé dans la surface, il met du temps a déclencher, le ballon est dégagé (19′). Reims a bien du mal à exister et tente de jouer des coups en contre pour le moment sans précision technique. Guendouzi est trouvé en profondeur suite à une déviation de Milik, sur le côté droit il frappe fort, corner (24′).

L’OM tombe un peu dans un jeu plus stérile pendant 10 minutes, jusqu’au corner de Payet pour la tête de Guendouzi qui ne marque pas à cause d’une parade de Rajkovic (36′). L’OM réenclenche, Gerson dévie pour Payet qui fixe et enroule pied droit et trouve la barre (37′). Encore une grosse occasion, Guendouzi centre pour Gerson, le ballon est coupé par un défenseur et ça ne passe pas loin… Dans les arrêts de jeu, sur un coup franc anodin mal tiré, le ballon voyage jusqu’au second poteau, Abdelhamid est seul mais ne cadre pas sa tête (46′). 0-0 à la mi-temps.

Rouge direct pour Dieng

La seconde mi-temps part sur le même mode, Reims défend très bas. Sur un coup franc, Saliba se retrouve face à Rajkovic suite à un coup de billard entre deux défenseurs rémois, il hésite trop et ne peut conclure (52′). L’OM a plus de mal à construire, Reims sort un peu plus… L’OM semble enfin réagir avec un Payet plus axial, Rongier rentre et voit sa frappe contrée par Milik, le ballon traine mais l’OM n’en profite pas (65′). Konan fait une grosse percée sur son côté gauche, il frappe et Lopez est attentif, corner (69′). L’OM a bien du mal à construire face au bloc bas, sur un contre, Ekitike va conclure un bon centre (0-1/75′). L’OM plonge et Dieng prend un rouge direct sur un tacle non maitrisé (85′). Alors que l’OM semblait se diriger vers une défaite, sur un centre Payet rate sa tête mais prend un coup de pied dans la tête en fin d’action, l’arbitre consulte la VAR et siffle un penalty. Milik sorti, Payet s’élance et transforme d’un contre pied parfait (1-1 / 96′). L’OM s’en sort bien…