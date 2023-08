OM – Panathinaikos (2-1 / 4-5 TAB) : Marseille éliminé, braquage au Vélodrome !

Marcelino a décidé de laisser Balerdi et Vitinha sur le banc. L’OM commence fort avec énormément d’espaces laissés par les grecs, Sarr lance Aubameyang en profondeur, le gardien hésite et se fait éffacer, 1-0, les compteurs sont remis à zéro. L’OM met de l’intensité à l’image d’un Veretout solide dans les duels. Ndiaye, dribble, élimine et entre dans la surface, sa frappe rase le poteau, c’était chaud. Sur un coup franc, Clauss cherche Giigot en profondeur, le défenseur est un peu court (18′). Ndiaye est en forme ce soir, servi dos au but, il fait la différence sur son controle, se rapproche de la surface et frappe du gauche, pas assez fort (21′).

Les marseillais ne desserent pas leur emprise, Gigot place une tête bien sortie par Brignoli, sur le corner suivant, Clauss voit sa reprise en demie-volée raser le poteau. Il va falloir conclure. Mbemba tente de trouver Aubameyang en profondeur, le défenseur dévie, l’attaquant reprend de volée, le portier l’a sort encore (33′). Aubameyang est encore trouvé sur un centre de Clauss, sa tête trouve les gants de Brignoli (42′). Dans les arrêts de jeu, Clauss centre à ras de terre en première intention, Aubameyang trompe de gardien à bout portant, (2-0 / 47’+5 + 2). Scénario parfait.

Le penalty dans les ultimes secondes

L’OM maitrise cette seconde mi-temps. Il faut attendre la 53′ pour avoir une énorme occasion, un exter’ d’Aubameyang pour Sarr dont la frappe transperce le portier, malheuresmeny il était hors jeu. Harit remplace Ounahi en difficulté ce soir (58′). Lancé en profondeur, Sarr prend de la vitesse et frappe à ras de terre, Brignoli l’a sort du pied (62′). Première occasion pour le Pana, Palacios est trouvé dans la surface, il se retourne et frappe, ça passe à côté (76′). Dans la foulée, sur corner, Pau Lopez dévie une tête sur son poteau, l’OM commence à se faire peur (77′). Contre attaque des marseillais, Guendouzi décale Clauss, le centre du latéral ne trouve pas Aubam, qui voulait tenter un retourné (79′). Il sort remplacé par Vitinha (80). Bon centre de Lodi, Vitinha ne cadre pas sa frappe (80′). Le Pana n’a pas abdiqué, Pau Lopez est obligé de sortir un grosse parade suite à une frappe forte côté gauche (85′). L’OM se fait peur dans les arrêts de jeu, mais le coup franc trouve le mur olympien. L’arbitre va consulter la VAR pour une main de Guendouzi dans la surface, penalty au bout des arrêts de jeu. C’est frappé en pleine lucarne, 2-1 / 90’+9, ça va partir en prolongations.

Harit est bouillant sur ce début de prolongation, il trouve des angles de passe, des dribbles. Veretout et Clauss ne terminent pas les occasions. Gigot vient faire le surnombre en attaque, il trouve Clauss qui ne cadre pas sa frappe (98′). Veretout est lancé en profondeur, il centre parfaitement en retrait pour Vitinha, qui frappe sans regarder, le gardien est battu mais un défenseur l’a sort (104′).

Guendouzi est décalé à droite, il centre parfaitement à ras de terre au second poteau, Vitinha seul marque dans le but vide (3-1 / 110′). L’arbitre consulte la VAR car il y a eu un accrochage dans la surface, l’arbitre annule le but pour un un orteil de Sarr, c’est incroyable. Bon centre de Lodi, Vitinha ne cadre pas (118′). Marcelino tente le coup de faire rentrer Blanco à la place de Pau Lopez. Cela va se jouer aux tirs au but.

Ioannidis marque le premier, Guendouzi bute sur le portier, Bernard marque, Gnezda Cerin frappe fort Blanco l’a dévie mais dans ses buts, Sarr marque à contre pied. Palacios transforme, Vitinha s’élance et frappe à ras de terre, Mladenovic marque et qualifie le Pana, c’est une énorme déception…