OM Reims (3-1) : CATASTROPHIQUE !

L’Olympique de Marseille s’incline face à Reims (3-1) ce samedi soir à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. L’OM a livré une prestation tout simplement catastrophique.

Le match

Dès les premières minutes, l’OM impose son rythme et monopolise le ballon, acculant Reims dans sa moitié de terrain. Greenwood (5′) et Rabiot (38′) manquent d’ouvrir le score, ce dernier voyant sa tête repoussée sur la ligne par Akieme. Malgré cette domination, Marseille se fait surprendre à la demi-heure de jeu : Nakamura profite d’un service en retrait de Diakhon pour ajuster Rulli et donner l’avantage aux siens (29′, 1-0). Reims, rigoureux et discipliné, tient bon jusqu’à la pause malgré les assauts marseillais.

L’OM puni par des Rémois réalistes

Au retour des vestiaires, les Marseillais tentent d’accélérer (48′), mais la solidité défensive adverse les empêche de concrétiser. À l’inverse, les Rémois se montrent tranchants en contre et doublent la mise grâce à Diakhon, servi par Nakamura après une erreur de Dedic (51′, 2-0). L’OM peine à réagir et concède un troisième but sur un contre éclaire mené par Ibrahim et conclu par Atangana (68′, 3-0).

Une réaction trop tardive

La réduction du score par Valentin Rongier (78′) redonne un mince espoir aux Phocéens, qui poussent en fin de match. L’entrée de Rowe dynamise l’attaque olympienne, mais les tentatives de Dedic (85′) et Bennacer (90′) ne trouvent pas le cadre. Malgré un siège constant sur la surface rémoise dans les dernières minutes, la défense du Stade de Reims, avec un duo Okumu-Kipré impérial, tient bon et offre une victoire méritée aux siens.

Avec cette nouvelle défaite, l’OM enchaîne un troisième revers consécutif en Ligue 1 et devra rapidement réagir pour éviter de voir s’éloigner ses ambitions européennes.