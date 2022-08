OM – Reims (4-1) : Première réussie pour Tudor !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Reims (4-1). Une victoire convaincante, surtout une grosse entame de match et 3 points pour la première de Tudor en match officiel…

OM

4 1 Reims Faes (csc) 13′ 84′ Balogun Tavares 45′ + 2 Suarez 75′ Suarez 93′

Under titulaire, Payet sur le banc

Blanco Mbemba Gigot Balerdi Clauss (Kolasinac / Rongier Guendouzi (Payet / 80′) Tavares

Under (Veretout / 62′) Gerson (Bakambu / 80′)

Milik (Suarez / 62′)

Le Match

Tudor a décidé de laisser Payet sur le banc au profit d’Under. L’OM offre un visage offensif et presse énormément. Gerson est omniprésent et se projette dans la surface, les ailiers Tavares et Clauss jouent très haut et sont très actifs. Sur un superbe centre de l’ancien lensois pour Milik, il est devancé par Faes qui marque contre son camp (1-0 / 13′). Le stade Vélodrome gronde, les Marseillais sont proches de doubler la mise sur un déboulé côté gauche de Tavares, son centre en retrait est parfait pour Ünder qui ouvre son pied gauche mais frappe sur Pentz qui détourne sur sa transversale (17′). Nouvelle occasion pour l’OM, sur un second ballon, Rongier frappe à l’entrée de la surface et trouve la base du poteau gauche (25′). Les marseillais laissent un peu le ballon à Reims qui a du mal a bien l’utiliser. Rongier et Tavares sont au contact et se gênent sur un ballon long, Bilal El Touré frappe de loin, sans danger pour Blanco qui capte facilement. L’OM est plus dans la gestion depuis son et ses occasions. Grosse occasion pour Reims, Van Bergen déboule côté droit, il profite des espaces laissés par Tavares, il frappe, Blanco repousse et Guendouzi au milieu de trois rémois (44′). Tavares contrôle un ballon côté gauche, il dribble et décoche une grosse frappe à ras de terre qui trouve le petit filer (2-0 / 45′ + 2).



Reims change de système tactique pour tenter de bloquer les couloirs, et presse l’OM. Les marseillais ont du mal à ressortir le ballon en ce début de seconde période. Après une heure de jeu, Veretout et Luis Suarez entrent à la place de Milik et Under (61′). Tudor passe en 3-5-2 avec Gerson comme second attaquant. Décalé par Guendouzi, Tavares fixe et feinte la frappe pour donner à Suarez dans la surface, l’attaquant est contré (65′). Dans un faux rythme, l’OM retrouve un peu d’allant offensif, Suarez profite d’une frappe ratée de Clauss pour frapper, le tir est contré, il marque sur le second ballon (3-0 / 75′). Payet et Bakambu remplacent Guendouzi et Gerson (80′) puis Clauss laisse sa place à Kolasinac (83′). Centre anodin de Reims, Balerdi rate son dégagement, Balogun marque de la tête (3-1 / 84′). L’OM s’offre encore une belle occasion sur un nouveau centre de Tavares, Suarez ne cadre pas (88′). Blanco sort un bel arrêt du pied sur une frappe de Van Bergen (90′). Sur un contre, dans les arrêts de jeu Bakambu déborde et centre parfaitement pour Luis Suarez (4-1 / 93′).