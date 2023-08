OM – Reims : À quelle heure et sur quelle chaine TV ?

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM face au Stade de Reims. Un match qui compte pour la première journée de Ligue 1.

Pour son premier match officiel, l’Olympique de Marseille affrontera ce samedi Reims au stade Vélodrome. Après sa défaite face au Pana l’OM doit se relancer. Bien démarré le championnat et se préparer pour le match retour mardi.

OM – Reims en Streaming :

Cette rencontre sera à suivre sur Prime Video. Il vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens. À noter que le match se déroule en fin d’après-midi à 17h00.

Les prochaines dates clés pour l’OM

12 août : Première journée de Ligue 1 OM vs Reims

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions vs Panathinaïkós

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

Déclarations d’avant-match

“On y va pour essayer de faire un très gros match, » a expliqué Will Still, l’entraîneur de Reims. « On a senti une énorme intensité et de la qualité cette semaine à l’entraînement. Tu sens que tout le monde a faim et envie de retrouver ce pourquoi on fait ce métier.“

« On va être aussi dans la découverte d’un adversaire qui a changé sa philosophie de jeu. C’est bien de commencer par une grosse équipe ça nous mets dans le bain direct et il va falloir être prêt des les premières minutes là-bas pour ramener un résultat. », prévient Yunis Abdelhamid, Capitaine du Stade de Reims.