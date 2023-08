OM – Reims : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Reims ce samedi à 17h à l’occasion du premier match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Reims aura lieu à 17h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

R.Lodi, Soglo, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Guendouzi, Rongier, Ounahi, Nadir

Attaquants :

Under, Harit, Vitinha, Sarr, Mughe, Aubameyang, Ndiaye

Le groupe de Reims

Gardiens

Diouf, Olliero, Butelle

Défenseurs

Abdelhamid, I. Diakité, Okumu, Foket, Wilson-Esbrand, Koudou

Milieux

Richardson, Atanga, Munetsi, Matusiwa, Doumbia, Teuma

Attaquants

Salam, Diakhon, O. Diakité, Khadra, Ito, Nakamura.

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss – Gigot – Mbemba – Lodi

Kondogbia – Veretout

Sarr Ndiaye Ounahi

Aubameyang

Reims :

Diouf

Foket, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand

Richardson, Munetsi, Matusiwa

Khadra, Diakité, Flips

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Reims

L’arbitre du match entre l’OM et Reims est Eric Wattellier. Brice Parinet Le Tellier, seront ses deux assistants le long des lignes de touche. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Julien Aube. Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 56%)

– Température 27°C / ressentie 28°C

– Vent : SSO 11 km/h

– Taux d’humidité : 59%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Reims en Ligue 1

Victoires de l’OM : 20 Matchs nuls : 16 Victoires Reims : 31

Déclarations d’avant-match

Marcelino : On doit gagner !

Le coach olympien a évoqué la nécessité que gagner rapidement des match même s’il a besoin de temps pour façonner son équipe : « On est très très loin du niveau que l’on veut montrer cette saison. C’est compliqué avec un nouveau staff, un nouveau projet, des nouveaux joueurs… Tout cela prend du temps, mais c’est vrai qu’on ne se cache pas derrière, mais on est conscient que l’on doit gagner… »

Marcelino : « On est très très loin du niveau que l’on veut montrer cette saison.

C’est compliqué avec un nouveau staff, un nouveau projet, des nouveaux joueurs… Tout cela prend du temps mais c’est vrai qu’on ne se cache pas derrière, mais on est conscient que l’on doit gagner… pic.twitter.com/J94rfN8tSM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 11, 2023

Rongier : « La concurrence c’est normal à l’OM »

Il serait donc possible de voir le retour de Rongier dans le onze de départ lui qui se retrouve fac à une forte concurrence cette année. Mais, ça n’a pas l’air d’impressionner l’ancien Nantais : » Dans le foot de haut niveau, on est tout le temps remis en question. C’est la concurrence, c’est normal surtout dans un club comme l’OM. On doit respecter les décisions, si le coach ne m’a pas mis titulaire lors du dernier match. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, je n’ai pas peur, » a ainsi indiqué le joueur français.