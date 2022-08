OM – Reims : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Reims ce soir à 21h à l’occasion du premier match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Reims aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Gardiens

Duparchy, Penneteau, Pentz

Défenseurs

Abdelhamid, Agbadou, Diakité, Faes, Gravillon, Locko, Mbow

Milieux

Adeline, Doumbia, Koeberle, Lopy, Flips, Matusiwa, Munetsi

Attaquants

Balogun, Touré, Van Bergen, Zeneli.

OM :

Ruben Blanco

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Guendouzi Tavares

Gerson Payet

Milik

Reims :

Pentz

Gravillon, Agbadou, Abdelhamid,Locko

Munetsi, Matusiwa

Ito, Doumbia, Van Bergen

Touré

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’arbitre du match entre l’OM et Reims estJérôme Brisard. Alexis Auger et Alexandre Viala,seront ses deux assistants le long des lignes de touche. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Azzedine Souifi. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Wilfried Bien.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On a bien travaillé, je m’entends très bien avec les joueurs. La préparation a été courte. Quatre ou cinq joueurs sont arrivés en retard, je n’ai travaillé que deux ou trois semaines avec certains d’entre eux. Ça fait 10 ans que j’entraîne. Il y a toujours une différence entre la préparation et les matchs officiels. Mon style est très différent de l’entraîneur précédent. On peut gagner de plein de manières différentes. Il faudra du temps pour s’habituer au niveau style, mais on a eu une bonne semaine de préparation. » Igor Tudor – Source: Conférence de Presse (05/08/2022)

« Physiquement comme mentalement, les joueurs sont prêts ! Nous nous devons d’être ambitieux pour ce premier match et l’objectif est de rendre la meilleure copie possible pour marquer nos premiers points dès dimanche (…) Nous avons réalisé de belles performances pendant la pré-saison et c’est à nous de tout mettre en oeuvre pour continuer comme ça. Ce que je veux voir dimanche, c’est une équipe compétitive qui se bat pour la gagne ! C’est toujours mieux de commencer par une victoire » Oscar Garcia– Source : Conférence de presse (05/08/2022)