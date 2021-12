OM – Reims : Le groupe marseillais !

L’Olympique de Marseille reçoit Reims demain à 21h pour le compte de la 19e et dernière journée du championnat pour l’année 2021. A cette occasion, le technicien Jorge Sampaoli aura la possibilité de compter sur tout son groupe.

Le groupe de l’OM face à Reims

Gardiens :

Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Payet

On doit faire en sorte qu’aucun joueur ne parte en vacances trop tôt — Sampaoli

« Tous les entraîneurs font en sorte que les joueurs ne soient pas distraits dans ce genre de match. On doit faire en sorte qu’aucun joueur ne parte en vacances trop tôt. On a la possibilité de finir l’année à la deuxième place. La nécessité du coach est d’être sûr que le joueur a compris et qu’il prenne du plaisir à jouer avec le maillot. Cela a peut-être autant d’importance que du repos. En fin de carrière, les joueurs ont toujours des regrets. On perd parfois le plaisir. J’insiste toujours auprès des joueurs sur le fait qu’il n’y a rien de mieux qu’un match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (21/12/2021)