OM -Reims : le onze probable de Tudor !

Après une préparation ratée au niveau des résultats lors des matchs amicaux, l’Olympique de Marseille débute ce soir sa « vraie » saison. Au Vélodrome face au Stade de Reims, avec quel onze ? Voici notre onze probable !

Dans les cages, il ne devrait pas y avoir de surprises puisque Pau Lopez n’est pas encore remis de sa blessure subie face au Betis il y a quelques semaines. C’est donc Ruben Blanco qui devrait le suppléer selon la hiérarchie mise en place.

En défense et au milieu, deux options sont à éliminer car suspendus : Duje Caleta-Car et Pape Gueye. Les deux ne semblaient pas partir titulaires de toute manière vu la préparation. Le schéma de jeu devrait rester en 3 – 4 – 2 – 1.

Voici notre onze probable :

Blanco

Mbemba – Gigot – Touré

Clauss – Rongier – Guendouzi – Tavares

Gerson – Payet

Milik

Tudor veut prendre exemple sur le Milan AC

» J’ai toujours cru en l’effort, la sueur. J’ai toujours eu des équipes qui couraient beaucoup. Le football est en train de changer et va dans cette direction. Les équipes sans intensité, verticalité ont tendance à disparaitre. Les équipes avec un jeu vertical et de l’intensité obtiennent de meilleurs résultats. Contre l’AC Milan, on a joué contre une équipe qui a le jeu que l’on souhaite mettre en place. C’est une équipe qui était quatrième ou cinquième et au final ils ont terminé champions parce que Pioli et les dirigeants ont compris que le football allait dans ce sens et ont pris des joueurs qui pouvaient pratiquer ce genre de football. Leur équipe a été construite en trois années. Au début de leur parcours, ils ont perdu 5-0 contre l’Atalanta. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/08/2022)