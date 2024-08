OM – Reims : Le premier onze probbale de De Zerbi au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour son premier match au Vélodrome !



La saison de l’OM va enfin commencer au Vélodrome ! Le coach italien va avoir deux retours précieux : Brassier et Kondogbia. Les recrues Koné et Carboni étaient forfaits. L’Argentin sera de retour mais pas le Canadien.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée du capitaine Balerdi associé à Brassier. Meîté devrait être aligné à droite, tout comme Merlin à gauche. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Kondogbia de retour de suspension. Quid du rôle de meneur de jeu qui devrait être donné à Harit. Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique à gauche et Wahi à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Carboni et Wahi ?

Rulli

Meïté – Balerdi – Brassier – Merlin

Hojbjerg – Kondogbia

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Confrontations OM – Reims en Ligue 1

Victoires de l’OM : 21 Matchs nuls : 16 Victoires Reims : 32

Déclarations d’avant-match

Roberto De Zerbi :« Nous avons fait un bon match à Brest, sinon on n’aurait pas gagné 5-1. Du côté du jeu, on peut s’améliorer. On a mieux jouer face à Augsbourg. Il faut que les résultats soient plus faciles à obtenir. Les joueurs progressent de jours en jours. Si on chercher la perfection, on peut toujours s’améliorer. Il faut toujours marquer les esprits, durant l’entraînement ou les matchs pour le prestige du maillot qu’on porte. Ce match contre Brest a marqué les esprits mais il faut passer au-dessus. On a beaucoup changé de joueurs, mais on a des joueurs forts. On veut contrôler la physionomie du match. L’important, c’est remporter la victoire. Il faut éviter les contre-attaques face à une équipe regroupée. Il faut faire tourner le ballon proprement pour essayer d’être efficace devant les buts. Brassier et Kondogbia reviennent. Carboni devrait ête sur le banc. Il s’est entraîné pour la première fois hier mais mentalement et physiquement il est prêt à devenir un joueur important. On devrait avoir 16-17 joueurs prêts pour les deux matchs qui arrivent avant la trêve. »

Luka Elsner : « C’est une équipe extrêmement intéressante, notamment avec l’arrivée d’un nouveau coach et de quelques recrues. Le fait qu’ils aient réussi à rapidement mettre en place leur jeu, comme le souhaitait leur entraîneur, est relativement impressionnant. Contre Brest, tout s’est déroulé comme ils le voulaient, ce qui a donné une prestation vraiment très propre. C’est donc une équipe très bien construite, avec des idées claires sur ce qu’elle veut accomplir. Il nous faudra beaucoup de courage et de générosité pour les empêcher de dérouler leur plan de jeu.