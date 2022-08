OM – Reims : Quelle heure ? Quelle chaîne ?

Après une préparation plus que poussive (1 victoire, 1 nul, 3 défaites), l’Olympique de Marseille débute enfin les choses sérieuses avec son entrée en lice en Ligue 1. Dans un Stade Vélodrome, déjà impatient, contre un adversaire difficile à bouger : le Stade de Reims.

L’OM de Tudor se doit de faire bonne impression pour ses grands débuts officiels. Il devra le faire sans Pau Lopez, blessé, Caleta-Car et Gueye, suspendus. Le Stade de Reims était une équipe difficile à bouger la saison passée, le match s’annonce difficile.

Comment voir la rencontre ?

OM – Reims

20h45 sur PRIME VIDEO

Tudor veut prendre exemple sur le Milan AC

» J’ai toujours cru en l’effort, la sueur. J’ai toujours eu des équipes qui couraient beaucoup. Le football est en train de changer et va dans cette direction. Les équipes sans intensité, verticalité ont tendance à disparaitre. Les équipes avec un jeu vertical et de l’intensité obtiennent de meilleurs résultats. Contre l’AC Milan, on a joué contre une équipe qui a le jeu que l’on souhaite mettre en place. C’est une équipe qui était quatrième ou cinquième et au final ils ont terminé champions parce que Pioli et les dirigeants ont compris que le football allait dans ce sens et ont pris des joueurs qui pouvaient pratiquer ce genre de football. Leur équipe a été construite en trois années. Au début de leur parcours, ils ont perdu 5-0 contre l’Atalanta. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/08/2022)