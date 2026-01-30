OM : Relation tendue entre Medhi Benatia et Mason Greenwood ?

Selon des informations révélées par L’Équipe, un fossé s’est progressivement installé ces derniers mois entre Medhi Benatia et une partie du vestiaire de l’Olympique de Marseille, avec une situation particulièrement tendue concernant Mason Greenwood. Cette relation dégradée illustre des dysfonctionnements internes dans un contexte sportif déjà sous pression.

Un climat relationnel qui se dégrade en interne ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec une mission de structuration et d’exigence, Medhi Benatia, dirigeant sportif du club, fait aujourd’hui face à une défiance croissante au sein du groupe professionnel. D’après L’Équipe, certains joueurs afficheraient désormais une forme d’indifférence à son égard, signe d’un climat interne fragilisé.

Le cas de Mason Greenwood est emblématique de cette fracture. Toujours selon le quotidien sportif, le dirigeant et l’attaquant anglais s’ignorent ouvertement au quotidien. Une situation qui ne relève pas d’un simple malentendu ponctuel, mais d’un malaise installé dans la durée, nourri par des divergences profondes sur le comportement et l’implication du joueur.

Greenwood ciblé pour ses manquements extra-sportifs

En interne, Medhi Benatia ne cacherait pas son agacement face à ce qu’il considère comme des manquements répétés de Mason Greenwood, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. L’épisode survenu l’été dernier est cité comme un point de rupture : l’ancien joueur de Manchester United avait alors décidé de ne pas honorer une obligation commerciale du club, sans anticiper de conséquences disciplinaires.

Ce choix n’avait pas été apprécié par la direction sportive, soucieuse de rappeler le cadre collectif et les devoirs inhérents au statut de joueur de l’OM, notamment dans un club exposé médiatiquement et engagé sur plusieurs fronts en Ligue 1. Cet événement aurait renforcé la distance entre les deux hommes, sans véritable tentative de rapprochement depuis.