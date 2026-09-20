OM : Remplissage Vélodrome, le club cherche des solutions

Longtemps porté par des affluences impressionnantes au Stade Vélodrome, l’OM constate un léger recul depuis le début de la saison. Selon L’Équipe, le club cherche désormais des solutions pour maintenir ses recettes billetterie, alors que les revenus liés au stade représentent un enjeu économique important. Même le Classique face au PSG ne devrait pas afficher complet ce dimanche soir.







Seulement 62 000 spectateurs attendus pour OM – PSG

Dans son édition de ce dimanche, L’Équipe s’intéresse à la baisse de fréquentation observée au Stade Vélodrome.

Pour la réception du PSG, pourtant l’une des affiches les plus attendues de la saison, environ 62 000 spectateurs sont annoncés. Un chiffre important, mais inférieur à la capacité maximale de l’enceinte marseillaise.

Le phénomène ne concerne pas uniquement Marseille. L’Équipe précise que 16 clubs de Ligue 1 connaissent une légère baisse de fréquentation sur les premières semaines de la saison.

L’OM cherche à préserver ses revenus du stade

Cette évolution constitue un véritable sujet économique pour l’OM. Les recettes liées aux matchs, à la billetterie et aux abonnements occupent une place importante dans le modèle économique du club.

Face à un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat, Marseille adapte donc sa politique commerciale. Tarifs ajustés, offres ponctuelles et packs de rencontres font partie des leviers utilisés pour remplir le Vélodrome.

Un responsable commercial du club explique à L’Équipe :

« Pour fixer nos tarifs, on utilise de nombreux indicateurs, cela va de notre dynamique sportive au prix de l’essence. »

Le club veut ainsi éviter de rendre certaines rencontres trop difficiles d’accès financièrement pour les supporters.

Richard veut un Vélodrome plein à chaque match

Interrogé sur cette évolution, Stéphane Richard ne cache pas son ambition pour l’enceinte marseillaise.

Le président de l’OM veut retrouver un Stade Vélodrome plein le plus régulièrement possible, conscient de l’importance économique mais aussi sportive de cette ferveur.

Après plusieurs saisons exceptionnelles en matière d’affluence, le défi pour l’OM est désormais de conserver cette dynamique dans un contexte économique et sportif plus compliqué.

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