OM : Rencontre surprise entre dirigeants, joueurs et supporters avant Nice

À la veille du match entre l’OM et Nice ce vendredi soir (20h45), une poignée de supporters marseillais a été conviée par le club à assister à l’entraînement et à rencontrer dirigeants, joueurs et staff. Une initiative préparée depuis plusieurs semaines par l’Olympique de Marseille, mais dont la mise en place avait été freinée par l’enchaînement des rencontres. Cette réunion, qualifiée d’informelle, constitue une première cette saison.

Le club phocéen a donc ouvert les portes de la Commanderie à un petit comité composé de leaders de groupes de supporters, de membres actifs de la communauté marseillaise, mais aussi de fans en situation de handicap et d’enfants arborant fièrement l’écharpe bleu et blanc. Ils ont pu saluer Pablo Longoria, Medhi Benatia, l’entraîneur Roberto De Zerbi ainsi que l’ensemble de l’effectif, présent sur l’un des terrains du centre d’entraînement.

Un échange informel à la veille du déplacement à Nice

Le rendez-vous n’avait pas pour vocation de suivre un ordre du jour précis. Il s’agissait avant tout de permettre un moment de partage, dans une atmosphère détendue, entre les acteurs du quotidien du club et ceux qui le suivent avec passion. Les supporters ont assisté à une partie de la séance, avant d’échanger pendant une trentaine de minutes avec les dirigeants et les joueurs, qui ont offert quelques cadeaux – maillots, vestes ou photos souvenirs – pour conclure ce moment.

Un contexte marqué par l’interdiction de déplacement à Nice

Cette rencontre intervient dans un cadre particulier : les supporters marseillais sont interdits de déplacement à l’Allianz Riviera. La préfecture des Alpes-Maritimes a renforcé le dispositif de sécurité autour du match. Le préfet a annoncé dans un communiqué que « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdite d’accéder au stade ». Il interdit aussi le stationnement aux abords de l’enceinte et dans le centre-ville de Nice jusqu’à minuit.

Une décision forcément mal vécue par de nombreux fans, qui ont profité de cette rencontre à la Commanderie pour rappeler l’importance de cette affiche face à Nice. Certains participants ont assuré que le soutien du stade Vélodrome resterait total tant que les joueurs montreraient de la détermination et un véritable engagement. Les valeurs de grinta, de combat et de fierté mises en avant par Roberto De Zerbi depuis son arrivée ont d’ailleurs été saluées.